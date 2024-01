Marta e a possibilidade do futuro promissor

Foto: Adrian Dennis / AFP Marta foi homenageada pela Fifa e irá nomear prêmio de gol mais bonito do futebol feminino.

De todas as palavras recitadas pela rainha do futebol, Marta, ao ser homenageada na premiação Fifa The Best para levar o nome do troféu do gol mais bonito do futebol feminino, duas sobressaltaram meus ouvidos: futuro promissor. Em um já conhecido discurso sobre equidade, a camisa 10 salientou que deseja para todas as mulheres, dentro e fora do futebol, um vislumbre positivo ao que está por vir e, claro, esse tipo de discurso sempre me emociona.



Escolhi o jornalismo esportivo não pela sede de saber mais sobre o esporte dentro das quatro linhas — embora conhecimento seja sempre bem-vindo —, mas por gostar de contar as histórias que o rodeia. A biografia de Marta é recheada do que há de melhor em tudo que eu gosto no futebol: boas histórias e, não obstante, a possibilidade de testemunhar sonhos e realizações.

Marta já foi a mesma criança que eu fui um dia, quando quis ser jogadora de futebol. Marta já foi a mesma menina e mulher que uma atleta de Ceará ou Fortaleza é hoje e pensou, enquanto calçava as chuteiras antes de um treino, no quanto queria crescer e ver esse esporte crescer. Marta conseguiu realizar quase todos os próprios sonhos dentro das quatro linhas — à exceção, infelizmente, da Copa do Mundo. E pregando a favor do futebol feminino, Marta dá a todas nós, mulheres envolvidas com o futebol, a possibilidade de acreditar em um futuro promissor como foi a carreira dela.

Entre os discursos de Marta e a realidade, ainda há uma distância considerável. O presente ainda é assombroso quando se pensa que, apesar de faltar pouco mais de um mês para o Brasileirão Feminino Sub-20, nem sequer o regulamento do torneio foi divulgado. Mesmo assim, de algum modo, Marta nos enche de esperança que um dia a modalidade seja mais valorizada e as mulheres envolvidas com futebol sejam mais escutadas. E talvez seja apenas por essa frutífera esperança que muitas de nós permanecemos neste meio.

Afinal, se deixarmos o pessimismo nos consumir, estaríamos realizando os sonhos apenas dos dirigentes que ainda sonham todo dia com o fim do futebol feminino, mesmo que ele seja uma realidade palpável hoje. E não é isso que queremos ou que achamos admissível nos tempos atuais. Queremos um futuro promissor e, assim como Marta, vamos correr e lutar atrás dele, ainda que instituições como a CBF estejam parecendo sempre a um passo atrás.