Copa Feminina 2027: Fifa inicia vistorias no Brasil e passará por Fortaleza em 2ª visita

Foto: DIVULGAÇÃO SESPORTE Arena Castelão foi palco recentemente da final do Campeonato Cearense Feminino, entre Ceará e Fortaleza.

Candidato a país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil começou a receber na última terça-feira, 20, a primeira visita técnica de uma comitiva da Fifa no país. A passagem de funcionários da entidade máxima do futebol nas cidades-sede tem como intuito vistoriar estádios, centros de treinamentos, hotéis e lugares aptos a receber centros de imprensa.

Nessa primeira passagem, a Fifa já visitou o Rio de Janeiro e deve passar por Brasília, Salvador e Recife até sexta-feira. A coluna apurou que Fortaleza deverá receber a vistoria na segunda de três visitas que a entidade pretende realizar nos Estados que oficializaram candidatura em suas respectivas capitais, sendo elas: São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Belo Horizonte e Cuiabá.

Na visita atual, a Fifa trouxe ao Brasil onze delegados, que são comandados pela diretora-chefe de futebol feminino da entidade, a ex-jogadora neozelandesa Sarai Bareman. No Rio de Janeiro, de acordo com informações da jornalista Cíntia Barlem, do Globo Esporte, o grupo vistoriou o Maracanã por pouco mais de uma hora e passou pelo CT do Fluminense, cadastrado como local para receber treinamentos das seleções, e pelo Riocentro, onde deve se localizar o Centro Internacional de Imprensa caso o Brasil receba o evento.

O anúncio de qual cidade irá receber a Copa do Mundo Feminina de 2027 deve ocorrer no dia 17 de maio, em um Congresso da Fifa na Tailândia. Antes disso, a comitiva deverá, até o final de fevereiro, passar por vistoria em algumas cidades-sede da candidatura de Estados Unidos e México. A candidatura de Alemanha, Bélgica e Países Baixos já havia sido inspecionada em janeiro.

Fortaleza receberá visita em segunda vistoria

Ao todo, três vistorias devem ocorrer caso o Brasil seja escolhido no dia 17 de maio como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Fortaleza deverá entrar na lista da segunda visita, embora a Federação Cearense de Futebol (FCF) tenha se prontificado desde o início a receber a comitiva no Ceará.

De acordo com apuração da coluna, a ideia de ficar na lista da segunda visitação não foi vista de maneira negativa. O adiamento pode ser favorável à cidade, já que a Arena Castelão deve receber novos reparos até o início do segundo semestre do ano.