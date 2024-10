Arena Castelão recebe vistoria técnica da Fifa por Copa do Mundo Feminina 2027; saiba detalhes

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Arena Castelão, em Fortaleza-CE, recebe jogos das principais equipes do futebol cearense

Entidade máxima do futebol, a Fifa realizou nesta segunda-feira, 7, uma vistoria técnica na Arena Castelão. A inspeção teve como objetivo analisar as condições do equipamento esportivo para receber jogos da próxima Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil entre os dia 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A praça esportiva cearense está listada para receber seis partidas da competição — sendo cinco da fase de grupos e uma de oitavas de final. A capacidade de público esperado varia entre 24 mil e 57 mil torcedores. Em 2025, 8 das 12 cidades sede serão confirmadas oficialmente na competição.

Conforme apurado pela coluna, a visita técnica se iniciou pela manhã, com apresentações do Governo do Estado e da Federação Cearense de Futebol (FCF) já na Arena Castelão. Também estiveram presentes representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Prefeitura de Fortaleza.

Na ocasião, a entidade responsável pelo futebol cearense salientou o valor do futebol feminino para o Estado, o crescimento da modalidade nos últimos anos, com a criação de competições de base nas categorias sub-17 e sub-15, e a perspectiva de crescimento nos próximos anos.

O Governo do Ceará destacou ainda a importância dos torneios para fomento da modalidade como um todo, como incentivo à equidade de gênero e citou o apoio dos órgãos públicos aos campeonatos locais, com as transmissões das finais dos torneios na TV Ceará como exemplo, além da realização da última final do Estadual no Gigante da Boa Vista. Depois disso, em conjunto com a Secretaria de Esporte do Ceará (Sesporte), foram apresentados alguns detalhes técnicos da Arena Castelão.

Depois da reunião, a comitiva da Fifa realizou uma vistoria mais criteriosa em diversos pontos do estádio, que foram desde o estacionamento e arredores da Arena Castelão até áreas mais internas, como tribuna e vestiário. O campo também foi inspecionado por um grupo específico da entidade máxima do futebol.

Da vistoria, a Fifa emite um relatório técnico pessoal, cujos detalhes não são divulgados para as comitivas estaduais ou mesmo para a equipe nacional de organização da competição. O cuidado com o laudo ocorre visando manter a probidade na escolha das sedes definitivas do torneio.

Entre novembro e dezembro, uma nova comitiva da Fifa deverá visitar Fortaleza. A segunda vistoria técnica será focada nas rede de hotéis da capital cearense e em outras instalações que sejam aptas e listadas para receber as seleções classificadas para a competição mundial.