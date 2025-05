Copa do Mundo Feminina de 2027 em Fortaleza precisa beneficiar todo o futebol cearense

Foto: Hiane Braun/Governo do Ceará Cerimônia da confirmação de Fortaleza como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorreu na Arena Castelão.

Habemus Copa! Na mesma semana em que descobrimos quem será o novo chefe da Igreja Católica, tivemos também a confirmação das oito cidades brasileiras que receberão a Copa do Mundo Feminina de 2027. Entre as cidades do Rio da Janeiro, São Paulo, Horizonte, Porto Alegre e Brasília, três vagas ficaram com o Nordeste, com Recife, Salvador e Fortaleza.

O anúncio da confirmação aqui, na capital cearense, ocorreu com cerimônia rápida de celebração na Arena Castelão, que será palco dos jogos, e contou com a presença do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão, além da vice-governadora Jade Romero, dos secretários do Esporte do Estado e do Município e até mesmo do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Todos muito felizes com a conquista.

Não faltaram perguntas sobre o que ainda deve ser melhorado no Gigante da Boa Vista nos próximos anos e, por consequência, na cidade. Foi falado sobre o avanço que é preciso ter na mobilidade até o estádio — que hoje em dia ainda é muito ruim — bem como na infraestrutura geral de Fortaleza, que deverá receber turistas pelo tamanho do evento. Mas uma pergunta me atravessou e eu, no meu dever de jornalista, questionei: onde fica o futebol feminino cearense nisso?

O futebol masculino, por consequência, deverá ser beneficiado, já que é o único que usufrui do Castelão e o estádio terá de ser a menina dos olhos da Secretaria do Esporte do Estado, responsável pelo equipamento. Muito além do gramado, conforme apurado pela coluna e adiantado na matéria de anúncio, a Arena deverá passar por um upgrade nas arquibancadas se quiser receber o jogo de abertura da competição, como é o desejo de todos. Mas onde fica o futebol feminino cearense nessa equação? Onde ele será beneficiado já que seus jogos ocorrem hoje, em sua maioria, nos CTs e os times não contam com apoio do poder público?

Obviamente, é preciso comemorar muito a chegada da Copa do Mundo Feminina em nossa cidade. Pessoalmente, é um sonho realizado. Mas o evento precisa ser muito mais que isso para quem vive de fato a modalidade nos últimos anos: os times cearenses e suas jogadoras. É preciso que ele seja apoiado e não estou falando apenas dos torcedores, mas de políticas públicas que aproximem eles das jogadoras que defendem seus respectivos clubes do coração, que levem quem deseja em ser uma atleta a realizar seu sonho. Para isso, é necessário que se dê mais espaço ao futebol feminino na Capital, que Governo Estadual e Prefeitura incentivem com ações, mas também financeiramente, o crescimento da modalidade.

As prioridades, claro, sei que serão outras. Mas não custa alertar que seria grandioso para Ceará e Fortaleza — e falo dos locais e dos times — que a Arena Castelão fosse palco de uma Copa enquanto nossos clubes disputam uma Série A1 do Brasileiro, por exemplo. E por que não imaginar uma atleta de um desses times na seleção, já que atualmente uma das jogadoras do Fortaleza se destaca no Campeonato Sul-Americano Sub-17 da modalidade? O legado seria imenso.

Hoje, sei que isso é apenas um desejo meu e de quem se importa com a modalidade. Mas um dia receber uma Copa do Mundo Feminina aqui era apenas um sonho e, bem, esse agora já realizamos. Não custa nada agora correr atrás de novas metas até vê-las realizadas.