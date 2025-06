Os dias decisivos: Fortaleza vai em busca do acesso e Ceará cai diante do Atlético-PI

Foto: João Moura / Fortaleza EC e Wellerson Gomes / Ceará SC Fortaleza e Ceará viveram momentos distintos neste final de semana pelo futebol feminino.

O futebol cearense feminino viveu um final de semana pra lá de decisivo. De um lado, o Fortaleza venceu o Itacoatiara por 3 a 0 no estádio Presidente Vargas e garantiu a vantagem de jogar em casa no jogo da volta das quartas de final do Brasileirão A2. Nesta etapa da competição, o avanço garante o acesso à elite da modalidade. Do outro, o Ceará foi superado em 3 a 0 pelo Atlético-PI, fora de casa, e se despediu não somente na Série A3, mas também da chance de ascender à A2.

A começar pela notícia negativa, o Vovô não conseguiu fazer um bom jogo longe dos próprios domínios. As partidas como visitante foram, aliás, a grande pedra no sapato do elenco comandado por Erivelton Viana, já que o time terminou o torneio sem qualquer vitória nessa condição. Foram os resultados negativos fora de casa que também colocaram o Ceará na condição de disputar o jogo de volta como visitante e também a enfrentar um adversário difícil.

O Atlético-PI era um dos melhores times do torneio, com o melhor ataque da competição na primeira fase. Dentro de casa, o grupo piauiense soube jogar com o regulamento debaixo do braço, pressionar e fazer do gol nos minutos iniciais uma grande vantagem. Deste modo, mesmo tendo espaço e até colocando bola na trave, o Alvinegro de Porangabuçu não conseguiu abrir o marcador — e foi assim que o rival conseguiu construir a vantagem final de 3 a 0.

O lamento fica ao fato de que, também fora da Copa do Brasil Feminina, o Ceará terá de se concentrar no Campeonato Estadual, que ocorrerá praticamente no final do ano. Até lá, a equipe terá de avaliar o que tira de lição após a frustração de bater na trave em busca de um acesso e já começar a pensar em 2026, ainda que estejamos somente em junho.

Em relação às notícias positivas, o Fortaleza buscou uma vitória boa e robusta diante do Itacoatiara para tentar fugir de adversários expressivos no jogo que visa o acesso e conseguiu o 3 a 0. Com o resultado, o grupo comandado por Erandir desviou de enfrentar o Atlético-MG e irá jogar contra o Minas Brasília. Contará ainda com a vantagem de jogar o embate de volta em casa.

Ainda que o adversário seja um grupo com tradição na modalidade, as Leoas chegam confiantes ao jogo — e com respaldo para isso, já que o time demonstrou evolução no torneio. Agora, o principal ponto será: onde o jogo será disputado? Por ora, no estádio Presidente Vargas. Caso o estádio açucarado do futebol cearense permaneça como local do jogo — e eu apoio já que as atletas não demonstraram desconforto com o campo no jogo do final de semana —, seria uma ótima oportunidade para chamar o torcedor para perto da modalidade. Principalmente porque o masculino, que está de férias, tem deixado a desejar. Uma ótima oportunidade para testar os que usam as redes sociais para dizer, somente quando os homens estão mal, que as mulheres era quem mereciam apoios e mosaicos. Elas não precisam de mosaicos, mas um apoio num momento tão decisivo seria super bem vindo.