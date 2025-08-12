O primeiro passo pelo sonho da final foi dado pelas Leoas

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza e Botafogo disputaram o primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino A2 no estádio Presidente Vargas nesta sexta-feira, 8.

O primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino A2 já foi. Nele, após um péssimo primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu correr atrás do resultado e saiu de campo com um 2 a 2 no placar. Agora as Leoas viajarão para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo-RJ nesta sexta-feira, 15, novamente no péssimo horário das 21 horas, precisando manter a invencibilidade — já que um novo empate leva o duelo aos pênaltis e uma vitória garante o grupo comandado por Erandir como finalista do certame nacional.

Para enfrentar as Gloriosas, a receita já foi dada no jogo da semana passada. O Fortaleza precisará atuar com mais imposição, como no segundo tempo do embate disputado no estádio Presidente Vargas. Na primeira etapa, não se sabe se por nervosismo ou o que, o Tricolor deixou o Botafogo, ainda que visitante, ser protagonista do jogo. Um erro que poderia custar mais caro se o time alvinegro tivesse ampliado o placar além do 1 a 0.

No segundo tempo, quando as Leoas tomaram as rédeas da partida, a disputa mudou de panorama, ainda que o empate com gol de pênalti das Gloriosas tenha soado como um balde de água fria para alguns. É importante exaltar a capacidade do time de voltar para a segunda etapa com cabeça e físico para correr atrás do lucro. Outrora na competição isso não parecia ser possível, o que torna a evolução visível do grupo cearense.

Mas para um jogo fora de casa, e especificamente no gramado artificial do estádio Nilton Santos, será necessário um pouco mais, como ocorreu na segunda etapa do jogo de ida. Jogar como visitante é sempre um desafio, mas é preciso lembrar que falta apenas mais um resultado positivo. E, claro, é algo possível de se fazer mesmo diante de fortes adversárias.

A boa notícia é que o Tricolor mostrou que sabe o que é necessário para incomodar o grupo do Léo Goulart, ainda que o novo duelo vá ocorrer em terras fluminenses. É "só mais um resultado", mas se ele for positivo, poderá colocar o elenco ainda mais na história do Fortaleza, algo já sacramentado com o acesso. Disputar uma final — e até mesmo conquistá-la — seria a cereja no bolo. Um cereja que esse time já provou merecer e que já demonstrou capacidade para buscar.