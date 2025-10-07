Fortaleza precisará calibrar ataque para ir à final da Copa Maria Bonita

Foto: Paulo Matheus/Fortaleza EC O Fortaleza conquistou a classificação para as semifinais da Copa Maria Bonita diante do Confiança nesta segunda-feira, 6.

O Fortaleza confirmou a classificação para as semifinais da Copa Maria Bonita ao vencer o Confiança por 5 a 1. Na Arena Pernambuco, nesta segunda-feira, 6, o Tricolor do Pici, porém, também ligou sinais de alerta para a sequência da competição. O triunfo veio com goleada, mas a equipe das Leoas desperdiçou chances claras de gol antes dos dois tentos finais de Duda — falhas que, na próxima fase, diante do forte Sport ou do potente Bahia, podem custar caro em caso de desclassificação.

Não se pode adotar um discurso de terra arrasada. A campanha feita pela equipe comandada por Erandir é consistente e condiz com a temporada: o grupo segue invicto e antes já alcançou o acesso à Série A1 do Brasileirão. Na estreia, as Leoas venceram o Sampaio Corrêa por 3 a 0, resultado que poderia ter sido ainda mais elástico, não fosse a postura fechada das maranhenses e as oportunidades desperdiçadas. Naquele jogo, o primeiro gol foi marcado por Natália, em comemoração especial ao 100° jogo pelo Tricolor. O destaque da partida, porém, foi Tainá, que não só marcou os dois seguintes como ainda deu a assistência para o tento inicial.

O que se observa, no entanto para uma equipe que quer o título, é uma repetição de erros ofensivos. A classificação e os dois triunfos devem, sim, ser valorizados, mas o Fortaleza precisava estar apresentando, já neste estágio da temporada, quando já disputou A2 e Copa do Brasil, mais maturidade na hora de decidir. É isso que as semifinais — e, em caso de avanço, a final — irão exigir da equipe.

Com duas vitórias, oito gols marcados e apenas um sofrido na Copa Maria Bonita, o time mostra mais entrosamento em comparação ao início do ano. Porém, para se consolidar e sonhar alto, ainda precisa fortalecer o setor ofensivo e reduzir falhas na hora de concluir, especialmente na próxima etapa, onde enfrentará equipes mais maduras. O alerta vale, inclusive, para o cenário estadual, já que no Cearense o título segue sendo o grande desejo de todo o clube, principalmente pelo simbolismo de desbancar o Ceará. As Alvinegras, embaladas e com confiança em alta, alcançaram no final de semana uma avassaladora goleada por 9 a 0 sobre o The Blessed e alcançam, a cada jogo, mais moral e ajustes em defesa do bicampeonato e em busca do tri consecutivo.