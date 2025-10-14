Fortaleza em ascensão, Ceará atrás do tri consecutivo e um Clássico-Rainha que promete história

Foto: FERNANDA BARROS Final do Campeonato Cearense Feminino de 2024 foi com Clássico-Rainha

É chegada a semana mais acirrada do futebol feminino cearense. O primeiro Clássico-Rainha de 2025 entre os times profissionais de Ceará e Fortaleza será disputado nesta quinta-feira, 16, às 15 horas, com mando das Alvinegras no CT Franzé Morais, em Itaitinga, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Entre as boas novidades da competição está a transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO dos principais jogos, que irão contar, como imaginam, com a minha participação.

Falar sobre como as equipes chegam para a disputa que, sabemos, antecede a final, passa antes por destacar o momento histórico vivido pelo Fortaleza. Invictas há 18 jogos na temporada, com 11 vitórias e sete empates, as Leoas abrilhantaram ainda mais este grande 2025 com a conquista da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco, diante do anfitrião Sport. O triunfo de uma equipe que mostrou notável evolução — principalmente nos duelos contra as Leoas da Ilha e diante do Bahia, ambas participantes da Série A1 neste ano — evidencia como o grupo comandado por Erandir deve alcançar o auge para esta disputa. E não por acaso: os fatos falam por si.

Como nem tudo são flores, além de exaltar o crescimento da equipe, este também é um momento para chamar a atenção do próprio clube quanto à postura em relação ao time feminino. Após a classificação para a final em um grande jogo contra o Bahia, as redes sociais oficiais do Fortaleza — @fortalezaec — publicaram sobre a Corrida do Laion, treinos do grupo masculino e até sobre a próxima partida. Mas até o momento da divulgação da escalação, nenhum post havia sido feito convidando o torcedor a acompanhar as Leoas na final do torneio regional. O silêncio sobre o feito histórico da equipe permaneceu quase que até o apito final na rede social X, aliás.

Como o clube espera que o torcedor se interesse pela modalidade — ou pare de ser um “prejuízo”, como alguns gostam de dizer — se ele próprio não faz o básico de chamar o torcedor para acompanhar quem honra a camisa tricolor? Que mal haveria, aliás, em convidar o adepto a prestigiar um grupo que, ao contrário do masculino, tem feito um grande e histórico ano? Torcedor é, antes de tudo, passional, gosta de ganhar. Mas ele precisa ser chamado a conhecer quem está vencendo por ele. E isso a equipe feminina do Fortaleza tem feito. Resta ao clube não apenas enxergar isso, mas também fazer o torcedor enxergar.

Apontamentos à parte sobre as Leoas, o Ceará não pode ser subestimado no duelo. Como as próprias jogadoras e técnicos costumam dizer: clássico é clássico. E apesar de ter feito um ano aquém do esperado na A3 e na Copa do Brasil, as Alvinegras já mostraram, nas duas primeiras rodadas do Cearense, que não entram em campo para passear. O clube, afinal, busca o tricampeonato consecutivo e busca se tornar hexacampeão estadual — e isso deve ser respeitado e levado em conta. Enfim, teremos todos os ingredientes para um grande Clássico-Rainha. Agora só falta você, torcedor alvinegro ou tricolor, se juntar a nós nesta transmissão.