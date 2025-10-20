Ceará mostra força no início do Cearense Feminino

Foto: Michael Douglas / Ceará SC O Ceará venceu no futebol feminino e segue na liderança do torneio

O Ceará encaminhou a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense Feminino ao vencer, neste sábado, o The Blessed por 6 a 1, em jogo válido pela 5ª rodada antecipada do torneio, no CT Franzé Morais, em Itaitinga. O resultado reforça mais uma boa atuação da equipe comandada por Erivelton Viana. Apesar de ainda passar por ajustes após o Brasileirão A3 e a Copa do Brasil, o time demonstra muita força neste início de Estadual.

O triunfo não chega a surpreender quem tem acompanhado o Cearense desde o começo. O desnível entre Ceará, Fortaleza e as demais equipes do Grupo A — São Gonçalo e The Blessed — é evidente desde a primeira rodada. Na semana passada, diante do Fortaleza, o grupo alvinegro mostrou por que levantou as duas últimas taças do Estadual, mesmo em um cenário que apontava maior favoritismo para as Leoas nesta temporada de 2025.

O Ceará não entrou em campo como franco favorito. Essa impressão vem dos números modestos nos dez primeiros jogos do ano e das campanhas sem grande brilho nos torneios nacionais. Mas, com os reforços que chegaram e uma leitura tática eficiente, o time de Itaitinga conseguiu não apenas anular parte do ataque tricolor, como também impôs força ofensiva diante de uma defesa que, semanas antes, havia resistido a equipes da Série A1, como Bahia e Sport.

Em uma análise mais fria, o Clássico-Rainha teve nível técnico baixo, com ambas as equipes ainda buscando evolução. O fator físico — e o forte calor das 15 horas — certamente pesou, mas também se viu uma partida em que um time rapidamente soube neutralizar o outro, tornando o jogo monótono. Nada muito diferente de outros duelos entre Ceará e Fortaleza, mas é fato que ambos podem — e devem — mostrar mais até a final, caso confirmem a vaga.

O Ceará, ainda em processo de ajustes e longe da plenitude técnica, dá sinais, no entanto, de que o trabalho de Erivelton Viana está reencontrando o rumo. A constante solidez coletiva dos últimos quatro jogos, somada à capacidade de adaptação a cada adversário, tem sustentado o time neste início de Estadual. E, se o desempenho ainda oscila, a força competitiva — marca das últimas conquistas — segue firme como identidade do elenco alvinegro.