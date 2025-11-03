Fortaleza chega como amplo favorito ao título nas semifinais do Cearense Feminino

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-11-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com vitória de 2 x 0 para o Fortaleza contra o Ceará. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

No segundo Clássico-Rainha da temporada 2025, o Fortaleza levou ampla vantagem ao vencer o Ceará por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas, mesmo com uma jogadora a menos durante boa parte do duelo. Com o triunfo, marcado pelos gols de Nainara e Talita, o time tricolor não só assumiu a liderança do Grupo A do Estadual ao fim da primeira fase, como também se consolidou como o grande favorito ao título.

Quem acompanhou toda a temporada do futebol feminino cearense, não se surpreende que as Leoas tenham se imposto na reta final da primeira fase e conquistado a liderança da chave. O trabalho desenvolvido no CT Ribamar Bezerra mostrou evolução constante desde as primeiras partidas da Série A2 e floresceu com o histórico acesso à Série A1 e o título da Copa Maria Bonita. Além das conquistas, a evolução tática é perceptível, especialmente porque, mesmo com um jogo a menos até o fim de semana, o grupo conseguiu superar o Vovô em saldo de gols.

Nos 23 jogos disputados na atual temporada após a goleada em 17 a 0 diante do São Gonçalo nesta segunda-feira, o Fortaleza soma 15 vitórias e oito empates, com impressionantes 91 gols marcados e apenas 14 sofridos — a maioria deles no início do ano, ainda pela A2. Os números reforçam o favoritismo das Leoas, sustentado não só pela eficiência ofensiva, mas também pela consistência técnica e tática demonstrada.

Do outro lado do campo, o Ceará também busca o título, que significaria não apenas igualar o Caucaia em conquistas, mas também manter a sequência de vitórias sobre o rival. Ainda que as Alvinegras mostrem superioridade diante de projetos como São Gonçalo e The Blessed, é evidente que o grupo tem menos "casca" que o Fortaleza.

Na atual temporada, o início foi de frustração, com a eliminação precoce no Brasileirão A3 diante do Atlético-PI. Com limitações, o clube percebeu a necessidade de reforçar o elenco para o Estadual. As contratações priorizaram o retorno de atletas que já conhecem o trabalho de Erivelton Viana e têm experiência em Clássicos-Rainha, mas até aqui a sensação é de que o Vovô segue tentando ajustar o time enquanto a competição acontece. Por melhor que tenham sido as chegadas, é difícil promover uma transformação profunda em tão pouco tempo.

O contraste entre as duas campanhas deixa claro que o título passa menos por surpresas e mais por manutenção de projetos. O Fortaleza colhe o que plantou com um trabalho de longo prazo, enquanto o Ceará ainda tenta provar que a reconstrução pode ser acelerada à base de vontade e tradição. No futebol, o tempo quase sempre é o adversário mais difícil — e, neste momento, ele joga a favor das Leoas.