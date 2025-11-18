Cearense Feminino chega aos seus passos finais com mais dois Clássicos-Rainha

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-11-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com vitória de 2 x 0 para o Fortaleza contra o Ceará. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Campeonato Cearense Feminino chega aos seus capítulos finais nos próximos dias. Após fases de grupos e semifinais previsíveis, é chegado o momento em que a imprevisibilidade pode imperar, especialmente em uma decisão de títulos em jogos de ida e volta. Ceará e Fortaleza irão medir forças nos dias 21 e 25 de novembro. Ambas as partidas irão ocorrer às 19 horas de seus respectivos dias, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, com transmissão da TV O POVO e do YouTube do Esportes O POVO.

O Fortaleza chega com o único objetivo de fechar com chave de ouro uma temporada histórica e, como já acentuado neste espaço, tem o favoritismo para levantar a taça. Os números invictos, a conquista do acesso à Série A1, bem como o título regional da Copa Maria Bonita, já justificam a vantagem tricolo, mas como Clássico-Rainha é Clássico-Rainha, há um favor que favorece hoje mais a equipe de Erandir Feitosa: a boa leitura do adversário.

Foi fazendo uma boa leitura do Ceará no empate do primeiro Clássico-Rainha da competição que, na segunda disputa, as Leoas conseguiram superá-las por 2 a 0, ainda que estando com uma a menos em campo.

Ao Ceará, resta, então, surpreender. Mas as Alvinegras também possuem elementos favoráveis a isso: o histórico contra o maior rival — principalmente o de finais recentes, já que o time busca o tricampeonato consecutivo e o hexacampeonato — e o impulso após duas boas vitórias diante do R4, do Cariri. Nos Clássicos-Rainha mais recentes, bem como foi na final da temporada passada, o Vovô se utilizou exatamente desses elementos para ficar com o título.

Assim, a esperança de bons jogos não passam apenas por expectativas grandiosas, mas pelo que o próprio confronto costuma entregar: intensidade e decisão nos detalhes. Em finais assim, nem sempre vence quem chega mais inteiro, mas quem enxerga melhor o instante certo de romper a lógica — e esse tem sido um traço comum dos últimos Clássicos-Rainha de decisão Estadual. Se a tendência se mantiver, a decisão deve escapar de qualquer roteiro pronto, para a felicidade de quem pretende apreciar as duas partidas.

Ao torcedor, o convite não só para a transmissão, mas para ocupar o PV, está na mesa. Afinal, as duas equipes já mostraram que merecem esse apoio e celebração em uma final que, mais do que repetir um duelo clássico, reforça o tamanho das duas camisas e o crescimento da modalidade no futebol cearense.