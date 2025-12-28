A sensação que eu tenho é de que está todo mundo obcecado de medo. No mercantil, no elevador do prédio, na hora do cafezinho no trabalho, no restaurante, na fila do cinema - o discurso é uníssono: "O próximo ano vai ser muito difícil". Calma, gente. 2026 é apenas mais um ano que se vislumbra como complicado. Agora, eu pergunto com toda a sinceridade do meu coração geminiano: qual dos últimos anos foi fácil? E especialmente desde 2020…

2026 não é um monstro escondido embaixo da cama, pronto para atacar quando alguém baixar a guarda. É um ano no qual vamos ter Carnaval, festas juninas, Copa do Mundo, eleições presidenciais e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Natal e Réveillon. O roteiro está posto. E vai passar em um sopro.

E, sinceramente, são eventos coletivos avassaladores - mas não se configuram como inéditos. Nós todos já vivemos pleitos difíceis, Carnavais amargos, Copas perdidas e provas por fazer. Faço o convite, então: vamos contar com a nossa experiência, vamos confiar na repetição dos fatos que oferece segurança.

Estou bem cansada desse discurso de desânimo geral e exacerbado. Bora deixar 2026 começar? Repito: ele não é um monstro. É mais um ano para ser roteirizado e vivido.

Na numerologia - seguindo um conhecimento que transita entre o abstrato, o risível e o empírico - 2026 é a representação de um "ano um". Eu deixei o ceticismo de lado e passei a acreditar que, realmente, somando 2 0 2 6 chegarei ao numeral 10. Depois, basta somar 1 0 e, voilá, tenho o sagrado 1. E é nesse numeral que, também e principalmente, estou me agarrando como tábula de salvação (não é uma tábua, nem tauba, é uma tábula mesmo).

Mas o roteirista de 2025 não foi ruim na dramaturgia. Ele é uma mistura de Walcyr Carrasco com Manuela Dias e Miguel Falabella. Nas últimas semanas, como quem quer resolver a narrativa apressadamente, ele vem adiantando alguns fatos. Claro, uma ponta ou outra vai ficar solta - e é com isso que vamos precisar lidar em 2026. A próxima temporada vai trazer as soluções não encontradas pelos personagens. É tipo Malhação nos anos 1990.

No desenho da numerologia, os ciclos da vida são divididos do 1 ao 9. Para quem não entendeu: 2025 é um ano representado pelo 9 - ou seja, ele simboliza a finalização dos processos, o momento das rupturas, os cortes necessários. Tudo aquilo que não nos serve mais vai ficando para trás. Quase sem perceber, eu promovi um rompimento com os lugares e as pessoas que não me pertenciam mais. Deixei tudo e todos irem embora. Se for meu de verdade, vai voltar para passar 2026 comigo. Se não for meu, é melhor não adentrar o futuro.

Convido vocês a acreditar na experiência que dá as bases para o futuro. E, como nos últimos tempos eu estou muito versada em leituras bíblicas, vou deixar também nesta crônica uma citação que faz sentido: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu; Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora; Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz (Eclesiastes 3:1-9)."