Entre protelar e resolver

Foto: JANSEN LUCAS Ilustração de Jansen Lucas para crônica de Isabel Costa

Passei um ano inteiro protelando ações importantes e pagando o preço pela ausência de reação. Meu quarto não tem cortina; minha sala não tem sofá; e meu chuveiro elétrico é um conta-gotas. Doze meses inteiros e optei por escantear as resoluções simples que, convenhamos, seriam elucidadas em apenas um dia.

É por isso que acordo diariamente com o sol no rosto; não tenho onde sentar à noite para assistir televisão; e tomo banho frio todas as manhãs. Na hora que a água gelada bate na bunda, eu me esculacho mentalmente: "Porra, Isabel Costa, mas você não tem jeito mesmo".

Não haveria problema em retardar as ações se as consequências não fossem diárias. Felizmente, apenas eu - e as minhas poucas visitas - lidamos com os danos de acordar cedo e tomar banho frio. Ingênua, tento me convencer de que é até bom para espantar a preguiça.

Mas essas pequenas coisas estão começando a me incomodar de uma maneira substancial. Há um momento no qual é preciso fazer tudo aquilo que está pendente. Parece um estalo: ajustar as gavetas, procurar os documentos, trocar a lâmpada, marcar consultas, limpar a geladeira, comprar móveis e eletrodomésticos.

Eu não conseguiria explicar as motivações de tanto tempo para resolver coisas tão diminutas. Com exceção do sofá - que vai precisar de planejamento financeiro ou de um bom cartão de crédito - consigo resolver as outras demandas com dois cliques e duas ligações. Comprar na internet, chamar alguém pra instalar.

Afinal, tenho mais experiência em mudança de casa do que gostaria de admitir. É contraditório, pois, até os 21 anos, morei na mesma casa - e é onde meus pais residem até hoje, em Cascavel. Atingida a maioridade, fui ter a pior experiência possível de moradia: uma kitnet dividida com uma colega da faculdade. Dormia em um colchão ralo no chão e, todas as noites, rezava para Deus me proteger dos sonhos maus e das baratas.

Depois, fui para um lugar "só meu" - mas a experiência acabou em uma porta arrombada e um notebook furtado. Por meses, tinha pesadelos de que alguém estava invadindo a casa. Nova mudança e cheguei até o bairro mais providencial de Fortaleza: Bom Futuro. Pequeno e esquecido - mas sempre nos lembrando de que os próximos passos são melhores do que os atuais.

Mais uma mudança e voltei a morar em Cascavel - onde fiquei por cinco longos e lindos anos. Depois, muda novamente - encaixotando sonhos, louças e plantas para habitar um novo apartamento - este, com muita segurança, sem colegas de faculdade inóspitas e com vista para o mar. Precisei comprar móveis, pintar paredes, ligar para a companhia de energia elétrica e resolver um milhão de burocracias da vida adulta em todas essas movimentações. Talvez por isso, esteja tão reticente em resolver a cortina, o sofá e o chuveiro?

No fim, preciso admitir para mim mesma que gosto um tanto desse movimento de "casa inacabada". Morar sozinha é uma construção diária. Vou fazendo e desfazendo os cômodos até encontrar o caminho viável - entretanto, vai ser possível apenas naquele instante. Depois, é preciso buscar novas rotas de moradia. Falando assim, parece tudo complexo, mas é exatamente isso que sinto, no fim da noite, quando abro a cadeira de praia em plena sala e coloco um filme para rodar.

Leia mais Aos 24 anos, neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncer

Morre Zé Tarcísio, multiartista cearense, aos 84 anos

30 anos do ET de Varginha: fato histórico ou fenômeno cultural? Sobre o assunto Aos 24 anos, neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncer

Morre Zé Tarcísio, multiartista cearense, aos 84 anos

30 anos do ET de Varginha: fato histórico ou fenômeno cultural?



