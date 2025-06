Aginaldo e Zambelli: o amor em primeiro lugar

Foto: Reprodução/Whatsapp O POVO Coronel Aginaldo (PL) vota em Caucaia (CE)

O secretário de Segurança do município de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL), é o que se pode chamar de marido exemplar. Está seguindo à risca os votos de casamento que expressam o compromisso de permanecer ao lado do parceiro em quaisquer circunstâncias da vida, não importa se forem momentos felizes ou difíceis. “Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença”. Pena que a população precise “pagar o pato” por tanta dedicação.

Há duas semanas, a cidade que detém um dos maiores índices de violência do Estado, dominada e aterrorizada por diversas facções criminosas, está sem seu titular da pasta da Segurança Pública, que decidiu acompanhar a esposa e deputada federal Carla Zambelli (PL) em fuga para os Estados Unidos. Ou seja, colocou a importante missão enquanto gestor em segundo plano para seguir por terras estrangeiras a amada condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Figurando, inclusive, como cúmplice de possíveis novos crimes, tendo em vista que o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um novo inquérito para investigar obstrução de Justiça por parte de Carla Zambelli.

Fico imaginando se Aginaldo tivesse sido eleito em 2024 para comandar Caucaia. Abandonaria também a prefeitura, sabe-se lá por quanto tempo, tudo em nome do amor? Um detalhe: o coronel já renovou o pedido de licença por mais 30 dias. Ou seja, surge agora um problema para o prefeito Naumi Amorim (PSD) resolver: afinal, vai manter em uma secretaria tão estratégica alguém que parece não estar nem aí para a tarefa que lhe foi confiada?

Falando em prefeitura, cabe aqui também uma crítica à forma como o Executivo tratou o assunto, tendo em vista que a sociedade só ficou sabendo que o responsável pela Segurança de Caucaia não está exercendo suas funções depois que a saída de Zambelli do País ganhou as manchetes dos portais. Vale lembrar que a publicidade é um dos princípios centrais da administração pública, sendo entendida como instrumento para que a população possa acompanhar as ações do governo e também questionar decisões que possam afetar seus interesses.

As licenças do secretário foram, de fato, inseridas no Diário Oficial, mas até que ponto isso significa transparência? Um conceito que deriva da publicidade ao exigir que as informações sejam disponibilizadas de forma clara e de fácil acesso.

Falhas comunicacionais à parte, o essencial é que a prefeitura de Caucaia saiba separar os interesses públicos dos privados e priorize um perfil que tenha reais condições de demonstrar toda sua capacidade administrativa, o que, definitivamente, não parece ser o caso de Coronel Aginaldo. Neste momento, suas prioridades são matrimoniais e antijudiciais.