Carinho comestível de mãe

Muitas mães se pegam dizendo: "eu não sei cozinhar, não nasci para isso ou minha comida é horrível!".

Eu acredito que nem toda mãe sabe ou gosta de cozinhar ou mesmo tem tempo para cozinhar. Mas dá um jeitinho de fazer de uma refeição um momento especial, mesmo não sendo ela que tenha feito a comida, com certeza vai alimentar o coração e a alma do filho, da família.

Como disse a minha filha Ana Laura ao repetir um slogan de uma propaganda: "MÃE NÃO É SER PERFEITA, É SER MÃE!". Já parou para pensar nisso?!

Eu tenho uma frase que traduz esse sentimento de ser mãe: "a comida é um carinho comestível"!

Existem várias formas de expressar o amor à alguém e a comida é algo que nutre o corpo e a alma. Não precisa ser um menu degustação, pode ser um misto quente bem gostoso feito com todo amor para o filho levar pra escola. Ou levá-lo para tomar aquele sorvete que a mãe sabe que é o preferido dele. São exemplos de "carinhos comestíveis".

Na minha formação como cozinheiro, as maiores influências e construções de sabores vieram da minha infância em observar as minhas mães (minha mãe, minhas avós Ana e Arlinda, minha vóbisa Nazaré, tia Dora, madrinha Dolores e meu amor Priscilla) cozinhando, como uma simples maçã que se transformava uma torta incrível, um arroz fresquinho feito só com alho, ou um bolinho de chuva no frio com café com leite e um colo. Tem algo melhor nesse mundo!? Todos esses sentimentos até hoje são o combustível para eu amar tanto que eu faço, dar e receber "carinhos comestíveis".

Nesse Dia das Mães crie esse momento no coração de quem você ama, junte-se à mesa, materialize o mais nobre sentimento que é o AMOR em algo comestível.

Compartilhe conversas no fogão, relembre histórias e pessoas e sejam felizes, pois nem Deus e nem a sua mãe lhe colocou no mundo para você não ser feliz!

Obrigado mães da minha vida! E você já agradeceu à sua?

Uma homenagem à minha, que fazia este prato sempre para mim e para o meu irmão.

Assado de panela da minha mãe Dione

Ingredientes

1,200 kg de Lagarto

50 ml de Azeite de oliva

150 gr de Cebola

50 gr de Pimentão

200 gr de Tomate

20 gr de Alho

Cominho á gosto

1 colher de sopa colorau

Sal e pimenta do reino á gosto

Salsa á gosto

Cebolinha á gosto

Modo de preparo