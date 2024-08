A moqueca que encanta os turistas

Foto: Daia Dick/Divulgação Moqueca Beach Park

Não é de hoje que sabemos que o Ceará é considerado uns dos principais destinos turísticos do Brasil. A "Terra da Luz" é responsável por trazer milhares de turistas no decorrer do ano. Mas será que apenas as belezas naturais do nosso estado são as responsáveis por todo esse desejo que as pessoas têm de vir até aqui?

A comida está presente do início ao fim do dia do nosso turista. Então, por que não focamos muitas vezes nisso?

Temos ingredientes maravilhosos e uma cultura alimentar presente. Tapioca, cuscuz, peixada, panelada, carne de sol na brasa, caranguejo, moqueca de arraia, camarão, peixe à delícia... e esses são só alguns dos exemplos de ingredientes ou pratos icônicos que representa a nossa gastronomia. São o nosso clássico.

Cozinha do mar, cozinha da serra e cozinha do sertão devem ser a nossa inspiração de preparo, técnicas

ou ingredientes.

No Beach Park utilizamos essas inspirações para construir o cardápio de todo o Complexo. No nosso restaurante da praia somos reconhecidos como o melhor caranguejo do litoral e a moqueca Beach Park, onde usamos peixe e camarão ou a moqueca de arraia, mais um tradicional prato cearense.

Já no Coqueiral usamos como inspiração a soma de biomas, por exemplo, o peixe com vinagrete e purê de coco que juntamos o mar pelo peixe e a serra pela banana.

Não importa como você vai fazer, se inspire pela sua cultura e apresente para nosso turista que o Ceará é muito mais além de sol e praia, também é GASTRONOMIA! Nós somos um povo tão receptivo, cheio de graça e que cozinha muito bem aqui e no mundo inteiro.

O mês de Julho acabou, mas temos o ano inteiro para receber e encantar todo mundo que vem até o nosso Ceará!

Segue a receita da Moqueca Beach Park:

Moqueca Beach Park

Ongredientes

500 gr de peixe

250 de camarão

100 gr de cebola roxa

100 gr de mix de pimentão

100 de tomate cereja

Coentro e cebolinha picada

500 ml Caldo de peixe

500 ml Leite de coco

40 ml de azeite de urucum

Modo de preparo