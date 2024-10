O mar está para peixe!

Foto: reprodução instagram Peixe do dia na brasa, tapioca e salada de coco com coentro

Imponente, majestoso, imenso e abundante, são adjetivos que podem definir o "mar". Mas também podem explicar a vontade de três garotos (Diego, Pepe e Guido) em mudar o cenário de um profissional que dedica a vida para buscar o melhor produto para nós: o pescador.

Assim surge "O Muvuco", que na gíria do pescador é o local onde o peixe se esconde. O Muvuco é um boteco do mar, onde se tem o cuidado com o que se serve na mesa, para entrar e mudar a cadeia produtiva e a história das vidas dos pescadores da região do Titanzinho e proximidades.

O peixe é "o produto" e o respeito pelo processo é "a técnica". Essas duas variáveis são os alicerces desse negócio que veio para revolucionar o cenário gastronômico cearense.

Mostra ao mercado que o mais importante não é onde se serve a comida, mas o respeito ao que se serve e para quem se serve.

O Muvuco é isso: técnica, amor, respeito e hospitalidade cearense de sorriso largo e despretensioso.

A'MAR, palavra construída para representar um sujeito e um sentimento no ato de carinho e transformação do ingrediente em comida. Essas duas palavras tão fortes e representativas. "O amor" e "O mar".

Do mar, vem o produto! E do amor vem o ato de transformar e alimentar as pessoas. Isso define o que é ter a experiência e poder vivenciar o negócio chamado Muvuco: Boteco do Mar.