O mar clama

Foto: Samuel Setubal A recusa em olhar outras espécies de peixes, além das amplamente conhecidas, põe espécies em risco

O mar!

Imponente, majestoso, imenso e abundante, adjetivos que podem definir o "mar".

Ele nos dá tantas possibilidades ou melhor tantos frutos para consumirmos. Camarão, polvo, lagosta, arraia, peixes entre outros.

O peixe é "o produto" e o respeito pelo processo é "a técnica". Essas duas variáveis são os alicerces para transformar os ingredientes que nos despõem, mostrando ao mercado que o mais importante não é o tipo de peixe e sim o sabor.

Para esses peixes damos o nome de Penacos, simpático apelido vindo da sigla para peixes alimentícios não convencionais.

Existe uma variadade de peixes que comumente não buscamos o consumo como carapau, olhete, barracuda, xerel entre outros. Quando damos preferência apenas a algumas espécies, não abrimos oportunidade em provar novos sabores e acabamos criando um desequilíbrio ambiental ou, melhor, até a extinção de uma espécie.

É engraçado que não nos preocupamos com isso. Achamos que os recursos são infinitos. Já parou para pensar que o pargo que você come não é mais do nosso litoral, é da região do Pará, sabia disso?

Temos de abrir a nossa cabeça para o novo, novos sabores e novas possibilidade de produtos. Não é papo de ambientalista, mais sim de um chef que está buscando refletir com suas ações e atitudes.

A natureza está gritando e você, está ouvindo?

A'MAR, palavra construída para representar um sujeito e um sentimento no ato de carinho e transformação do ingrediente em comida. Juntamos duas palavras tão fortes e representativa para este negócio. "O amor" e "O mar".

Do mar, vem o produto! E do amor vem o ato de transformar e alimentar as pessoas.

Isso define o que ter a experiência e poder vivenciar o que mar tem para nos dar.