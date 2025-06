O gosto da leitura

Foto: Foto: Igor de Melo, em 11/01/2012/ FÁBIO LIMA/ Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock Entre os itens listados estão o pão com mortadela, sequilhos e o pé de moleque

Tem pé-de-moleque da padaria Globo, que fica em uma das esquinas das ruas Padre Mororó e Pedro Pereira. Bom para levar inteiro.

Ainda no Centro de Fortaleza, teria a bolacha de massa folhada, feita nas grandes formas retangulares de madeira da padaria Ideal, na Praça da Lagoinha. Fechou.

Tem mais pé-de-moleque, o da Pão e Pães, a padaria das libanesas na Pereira Filgueiras, a rua que nasce, ou finda, quase no Pajeú passando no Paço Municipal.

Que seja aberto à fruição pública o Paço Municipal, jardim-pomar com anfiteatro e uma cacimba coberta de acústica de excelência. Teatro Máquina fez ali, intérpretes de patins deslizando na coberta sobre as águas, uma sessão de Leonce & Lena.

Gerson Augusto de Oliveira Jr. autografou lá, em 2006, meu exemplar de "Torém, brincadeira dos índios velhos", dissertação de mestrado contemplada com o Prêmio Sílvio Romero, de 1997, do Ministério da Cultura, Fundação Nacional das Artes (Funarte) e Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.

De volta à Pão e Pães, que encerra atividades no último dia útil de junho. Bolo de grude e bolo de goma do Piauí, apresentado também como rosca de queijo. Será que as irmãs libanesas deixam a receita pra gente?

No Nossa Senhora das Graças tem O Boleiro. Pelo cheiro de bolo no forno, você pode morder o fiteiro. É o vale tudo do bem quente. O com abacaxi, melhor esfriar um pouquinho.

Laranja com damasco. Bolo da Le Pain, Le Café da Professor Dias da Rocha. Já leu sobre a coleção dele no Museu do Ceará? Livro de bolso de Felipe Bottona da Silva Telles e Diva Maria Borges-Nojosa. Nhac.

Em Icó, na padaria Vale do Salgado, rosquinhas com açúcar e canela. E uns cafés com os livros dos arquitetos Clóvis Ramiro Jucá Neto (Icó e Aracati) e José Clewton do Nascimento (Icó e Sobral). Em Sobral, pêtas da região. Em Aracati, canjirão do Fortim, com cheiro de fogo de lenha. Tem no mercado.

Faz-de-conta que deu a hora de uma comida mais fornida. Paçoca do Deca ou do Galinha Caipira, ainda em Icó. Paçoca da Lúcia, no restaurante que tem o nome dela, na estrada da Caponga, em Cascavel. Delícia: é proibido som de carro. Lúcia foi do Ravengar, restaurante de outrora nas mesmas áreas, com salão sob mangueiras de copas cheias e a mais esgarçada das carnes em paçoca de pilão.

Tem paçoca com cebola roxa, feita na capital, que levo de presente como se fosse fruta do pé. É a do Sabor da Picanha, na João Cordeiro com Santos Dumont. De abrir a quentinha na hora da entrega, desfrutar do cheiro e ouvir o coro de huuummm.

