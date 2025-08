Fortaleza tem concerto

E o público canta Belchior, acompanhando a Eleazar de Carvalho, com Paulo Leniuson regendo não mais a orquestra mas o coro da plateia: "...não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração".

E o Theatro José de Alencar (TJA) fica mais bonito ainda ou, como disse Clarice sobre as ruas do Recife em tempo de Carnaval, a gente então descobre, percebe, vivendo-o, o destino para o qual o TJA foi feito.

Uma manhã de domingo, quase depois da chuva, ainda tem um sereninho, e uma amiga me pergunta como as pessoas, que chegam desde cedo, ficam sabendo dos concertos. Estamos no Cineteatro São Luiz para ver, no Festival Alberto Nepomuceno (FAN), a Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) tocar temas do Studio Ghibli, cuja amplitude de alcance de público foi dada por uma específica produção do cinema de animação.

Colaboro com o FAN e comento com minha amiga algo como são tantos os circuitos de uma cidade quanto as distintas experiências de cidade sob um mesmo nome. "Moro em Fortaleza" pode dizer coisas como a cidade tem "show para todos os gostos" e "quase nenhum ônibus mais tarde da noite e nas madrugadas". "Daria pra sair todo dia" e "não tem parada onde se possa ficar".

Há algum tempo, informar-se sobre a programação artística da cidade passa por procurá-la em perfis nas redes sociais, dos espaços onde acontece (teatros etc.); dos realizadores (como os festivais Eleazar de Carvalho via Universidade de Fortaleza - Unifor e o Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, o Fimi, via Casa da Vovó Dedé); das próprias formações orquestrais, (como a sensacional Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará, a Uece).

Na dispersão avassaladora em que vivemos, pouco provável ter uma sensação de calendário, digamos, de concertos e recitais com agendas regulares como jornais impressos faziam, por exemplo, com a lista de filmes e cinemas.

Recebi do ator e diretor Tomaz de Aquino, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), link do recém-criado aplicativo com a programação de artes cênicas em Fortaleza. O Mais Plateia. Conhece?

Dá pra ver teatro feito em Fortaleza toda semana. Concerto no sentido que usamos aqui, a cidade tem alguns por mês. É preciso procurar por eles, pelos espetáculos de teatro e pelos concertos. Quase nada mais passa pelo feed das redes sociais (de quem usa as redes!).