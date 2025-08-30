Parece ninho, rede, renda. Está lá, a compor joias, o crochê em linha de prata feito por Lúcia Araújo. Graças à vida com ela, Antônio Rabelo se tornou joalheiro. Em família, tocam o museu que nasce do ateliê, oficina, loja. A editora Senac publicou em 2024 o livro "Antônio Rabelo, o joalheiro do sertão central do Ceará", de Eduardo Motta.

As casas de fazenda do Ceará dos séculos 18 e 19, estudadas pelo arquiteto e urbanista Clóvis Ramiro Jucá Neto, nos dizem de um sertão conectado, com uma sofisticação de saberes se realizando, por exemplo, a partir de trocas entre mestres construtores. Tão tão finas leituras do lugar, as casas parecem brotar do solo, nascidas.

A versão digital do livro "Arquitetura como Extensão do Sertão - Casa de Fazenda Setecentista e Oitocentista dos Inhamuns no Ceará" está disponível no site da Fundação Waldemar Alcântara. Publicação tem co-autoria da Profa. Adelaide Gonçalves.

Realizamos Joias do Ceará, uma série de encontros virtuais com quem estuda, pesquisa, cria, mantém etc., de algum modo trabalha com acervos em diferentes estados de conservação e uso. Estão disponíveis no youtube do Festival Alberto Nepomuceno, o Fan.

Arquiteta e professora, Cristiane Alves nos inicia na obra do mestre Neudson Braga, de quem foi aluna. Fez 90 anos em junho o autor do projeto do Bec dos Peixinhos, em Fortaleza, que um bocado de nós viveu como lição do que pode uma esquina no centro de uma cidade. Ou de como uma vera calçada expande o mais cotidiano ir-e-vir. Você pode ler a dissertação da Cristiane Alves no repositório da UFC ou acessar gratuitamente o livro em formato digital. "Neudson Braga e o modernismo arquitetônico em Fortaleza" é uma publicação da Expressão Gráfica e Editora.

Tem mais. Curadora Dodora Guimarães nos apresenta Sérvulo Esmeraldo a partir de exposição no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, no Crato, cidade natal do artista. Na sede do Instituto Sérvulo Esmeraldo, o Ise, em Fortaleza, tem várias publicações sobre o artista.

Ângela Madeiro e Dim Brinquedim nos apresentam o Museu Brinquedim, na zona rural de Pindoretama. Um livro? "Dim Brinquedim, artista brincante brasileiro", publicado pelo Armazém da Cultura.

O Prof. Renato Casimiro nos fala das esculturas por ele encomendadas ao Mestre Noza e doadas ao Museu de Arte da UFC - Mauc. O livro-guia é o organizado por Gilmar de Carvalho, "Noza, o escultor do Padre Cícero", de 2014. Com as bênçãos da Beata Maria de Araújo, tomara que entre na lista de reedições da UFC.

P.S.: hoje tem "Cavucar" no teatro do Dragão do Mar, às 19h30. Dramaturgia: Tércia Montenegro. Direção: Monique Cardoso (atuação) e Murillo Ramos. Beata Maria de Araújo na cena. Grátis.



