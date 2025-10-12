Festa franciscana é joia do Ceará

Depois do último ato da festa de São Francisco em Canindé, tivemos a graça de conhecer o Cineteatro Profa. Aderina Mesquita, parte do mundo que se irradia em torno do Convento de Santo Antônio.

A festa finda na Casa dos Milagres, com bênção e a canção de despedida "Está chegando a hora". Quem canta é a alma da cidade.

Todo dia 5 de outubro, junto ao patamar da Basílica, o arriamento da bandeira do Santo ao meio-dia dá início ao percurso que nos lembra, uma vez mais, para o que foram feitas as ruas das nossas cidades. É uma experiência singularmente bonita de fé na vida em comum.

Na hora em que até os cactos sonham com água fresca, sombrinha líquida e guarda-chuva serenando, o percurso com banda de música, coro de canindeenses e o desejo de tocar a bandeira franciscana levada por mãos a isso devotadas, afirma no corpo a alegria como força de sustentação do mundo.

"Nossa dor, meu amor, é que balança o chão da praça" é verso de uma canção que a gente escuta melhor quando em estado de rua em festa.

Canindeenses cantam Francisco. O 5 de outubro é muito de quem trabalhou para tornar a festa possível. No mercado, ouvimos mais de uma vez algo como "é o nosso dia".

Li aqui n'O Povo a estimativa de público nos festejos de 2025. Por volta de 700 mil, quase dez vezes a população do lugar. Imaginemos, você e eu, o tanto de gente a trabalhar, em cena e nos bastidores.

O 5 de outubro é também anunciação. Virá outra vez o tempo de festa. O calendário começa de novo, como marcação da boa espera. Bonito modo de relembrar que estamos de passagem. Passaremos. Isso a que chamamos 'você', 'eu', um dia cessa. A vida, a vida não cessa. É onde mora o sagrado?

Passei há dias no Belmonte, no Crato. E estavam em flor os pés de hibisco fúcsia que outro Francisco, o Garcia, plantou na sede da Vila da Música. Ele tocava flauta na escola vivíssima criada por Padre Ágio, a Solibel, Sociedade Lírica do Belmonte. Foi só ouvir o nome do padre e o jardineiro virou um ipê florado. Mostrou o "Abençoa", que cantavam antes de almoçar. Um cultivador de gente o Padre Ágio Augusto Moreira (1918 - 2019).

Um grupo da Solibel tocou nos altos do foyer do José de Alencar, quando da reinauguração do teatro a 26 de janeiro de 1991. A primeira peça tocada pelos agricultores, "Jesus, Alegria dos Homens", é parte de uma cantata de Bach. Os 'Homens' do título da tradução é a humanidade, isso que só existe, sabemos, como parte da orquestra do Universo.

Voltemos a Canindé. O Cineteatro está aberto às artes, solistas e grupos artísticos, do mesmo modo que a cidade à gente romeira.

P.s.: tem Zé Pinto (1925 - 2004) no museu de Canindé. Um berimbau. Em Fortaleza, o Museu de Arte da UFC abriu ontem, dia 11, mostra pelo centenário de nascimento do artista, que também era Francisco (Magalhães Barbosa).