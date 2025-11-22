Icapuí faz Cantata de Natal

Foto: Divulgação/ Deivyson Teixeira Vista da Praia da Redonda, em Icapuí. Município tem identidade cultural e histórica influenciada pelo mar

Vai ter Cantata de Natal na praça central de Icapuí na noite de 25 de dezembro. Os ensaios acontecem na Casa de Cultura Cores da Vida. Ensaios e Casa aos cuidados dos irmãos Josilene e Dedé de Zé de Liliza, cujo nome, como o Natal, celebra um nascimento e uma filiação. Francisco José de Freitas é Dedé, filho de Zé, por sua vez filho de Liliza. A Casa de Cultura é invenção do carpinteiro naval. Dedé criou e construiu cada canto. Tem três anos. Incorporada ao chão e céu icapuienses, parece que sempre esteva lá. Inaugurada a 5 de novembro de 2022, é um novo mar na cidade.

Dedé fez a Árvore de Jesus, estrutura de madeira em forma de árvore natalina, para a primeira vez da Cantata de Natal, em 2017. Montada também nos anos seguintes, 2018 e 2019, foi retomada em 2023 na rua da Casa de Cultura. Agora volta para a praça. Conta-se, canta-se o nascimento do Menino Deus. Tem pastoril, a visitação ao recém-nascido. Em 2024, na cena da busca de Maria e José por um pouso, Josilene fez a dona da estalagem que mostra a estrebaria ao casal. Bento, o nome do bebê que fez Jesus.

Ativar práticas coletivas de alegria é do tutano da Casa de Cultura. Pergunto sobre autos de Natal em Icapuí. Maria Josilene de Freitas Medeiros cita de memória um que conheceu criança, 'na rua de trás da casa da minha mãe'. E cita Mirian de Lula, "que fazia teatro com Dedé no salão paroquial".

Depois da nossa conversa por telefone, Josilene vai saber mais. E envia por zap: "o pastoril Cruzeirista era do pai da Mirian, que se chamava Lula. Até seus 19 anos, ela brincou nos pastoris sendo pastorinha, mestra, contra-mestra e Diana. Aos 20, casou-se e parou de brincar. Ela falou o nome de algumas pastorinhas: Teté de Antônio de Jorge, Nina, Alba". Citou o pastoril de João Sabino. O nome do pescador e salineiro está pintado no salão da Casa de Cultura, onde acontece o Forró de João Sabino. Uma homenagem. Aos domingos, ele ligava a radiola e fazia da moradia um salão de dança.

Mirian citou o pastoril de Nenê Pedro Amâncio, que ficava na Furna da Onça, assim chamada "porque as casas eram do lado do sol, muito quentes". Furna da Onça nomeava também "o bar, naquela rua, da Socorro de Iracema, falecida". No centro de Icapuí, atual rua Teotônio Alcântara, a área é conhecida como pé-da-serra. Mirian recorda do pastoril de João Paulino, o pastoril Serranista, para o qual "ela ensinou todas as músicas, passos e danças."

A Casa de Cultura Cores da Vida tem sub-título: Memorial José, Leny e amigos. José e Leny, pai e mãe de Dedé, Josilene e Fátima, que faleceu. Amigos é 'a praia' da Casa, no sempre vasto e diverso mar, a ir e vir. Não sem mortes, dilacerações. Daí a boniteza maior da Casa de Cultura, desejada e feita para ser lugar de nascer a cada dia, todo dia.

Dedé ourives. A Casa de Cultura Cores da Vida é uma joia do Ceará.



