HQ: cinco lançamentos de histórias em quadrinhos para ler ainda em 2025

Uma polêmica requentada voltou a circular nas redes: durante seu podcast "Não Importa", produção do canal humorístico do YouTube "Porta dos Fundos", o ator e humorista João Vicente de Castro sugeriu que adultos não deveriam se interessar por quadrinhos, por se tratar de uma mídia "infantil".

A declaração, ainda que em tom de piada, reacendeu um debate que já parecia superado, e gerou reação imediata entre fãs e veículos especializados.

Durante décadas, HQs foram injustamente tratadas como passatempo pueril. Mas esse estigma ficou no passado.

Hoje, os quadrinhos , sejam em forma de mangás, graphic novels ou publicações autorais, compõem uma das narrativas mais densas, versáteis e instigantes da cultura contemporânea. Visual, sim. Mas também política, sensível, filosófica.

E 2025 tem provado isso com força. No primeiro semestre, cinco obras se destacaram no cenário nacional, não apenas pela qualidade gráfica e roteirística, mas pela potência de emocionar, questionar e expandir horizontes. A seguir, uma seleção das cinco melhores leituras feita, por este que vos escreve, no primeiro semestre de 2025.

5. Sou o Seu Silêncio

Jordi Lafebre | Editora Pipoca & Nanquim

Jordi Lafebre, conhecido pelo sensível "Apesar de Tudo", retorna agora com uma obra que mergulha no suspense psicológico sem abrir mão de sua sofisticação narrativa.

"Sou Seu Silêncio" acompanha Eva Rojas, uma psiquiatra que, acusada de assassinato, reconta sua trajetória e os eventos do crime por meio de sessões com seu terapeuta.

Entre flashbacks, diálogos carregados de subtexto e a presença sobrenatural de três mulheres mortas que a observam, a obra se revela um estudo sutil sobre culpa, trauma, redenção e os limites da sanidade. A arte inconfundível de Lafebre, expressiva, fluida e quase cinematográfica, orna os personagens e todo o enredo da historia em uma leitura envolvente.

4. As Sereias de Haarlem

Foto: EDITORA NEMO / DIVULGAÇÃO Obra de Felipe Pan retrata historia real de jovens que adolescentes que resistiram o nazismo

Felipe Pan e Gio Guimarães | Editora Nemo

Inspirada em fatos reais, essa HQ reconta a história de três jovens holandesas que, ainda adolescentes, integraram a resistência ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

Hannie, Truus e Freddie enfrentam dilemas éticos e perigos reais, sem que o quadrinho jamais caia em heroísmo fácil ou caricaturas.

O texto direto de Felipe Pan contrasta com a arte lírica de Gio Guimarães, que usa aquarela em preto e branco com toques de vermelho, cor que pontua a violência, o medo e a coragem em quadros distintos da obra. A combinação resulta em uma narrativa poderosa sobre juventude, sacrifício e a memória como ato político.

3. Nascida de Parto Normal

Foto: Deleson Stu/Divulgação HQ "Nascida de Parto Normal" é uma obra independente lançada através de financiamento coletivo

Deleon Stu | Independente

Mazé é uma funcionária de galeria de arte em Fortaleza, marcada por uma promessa feita por sua mãe ao santo Expedito. Mas o que poderia ser apenas uma anedota religiosa se transforma em uma poderosa crítica social e existencial.

Com texto enxuto, marcado por oralidade e ironia, Deleon Stu constrói um retrato da classe média periférica brasileira, seus desalentos e suas formas de sobrevivência. A ambientação nordestina, os cortes abruptos e a arte expressiva reforçam a tensão entre fé, trabalho e identidade. Uma HQ pequena em escala, mas gigante em densidade.

2. Aula de Teatro

Foto: Editora Veneta/Divulgação Nick Drnaso retorna ao Brasil com sua nova obra: "Aula de Teatro"

Nick Drnaso | Editora Veneta

Drnaso, autor de "Sabrina" e "Acting Class", volta a mergulhar no mal-estar contemporâneo com uma obra que transforma uma simples oficina de teatro em uma espiral de angústia.

À medida que os alunos são levados a interpretar papéis mais íntimos, fronteiras entre personagem e identidade começam a se dissolver. O que emerge é um retrato frio, meticuloso e perturbador da performance como modo de vida, e da insegurança emocional como epidemia moderna.

A arte rígida e a paleta desbotada reforçam o desconforto e a ambiguidade de cada gesto. Um quadrinho que incomoda, mas não deixa de fascinar.

1. Reflexos do Mundo: Trabalhar é Viver

Foto: Editora Nemo/Divulgação CAPA - Reflexos do Mundo, Trabalhar é Viver - Fabien Toulmé

Fabien Toulmé | Editora Nemo

Com olhar jornalístico e traço acolhedor, Toulmé apresenta três histórias reais que investigam o papel do trabalho na vida de diferentes pessoas ao redor do mundo.

Um banqueiro americano que renuncia à carreira por convicção ética, um jovem sul-coreano exausto pelo excesso de jornada, e um grupo nas ilhas Comores que trabalha em condições precárias para sustentar toda uma comunidade.

Com empatia e equilíbrio, "Reflexos do Mundo" desmonta o mito da produtividade como sinônimo de valor humano. É uma HQ que não oferece respostas prontas, mas abre caminhos para reflexão, sobre o tempo, o cansaço e o sentido da vida moderna.

