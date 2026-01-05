"O Garoto do Colorado": Stephen King e um mistério sem respostas

Jansen Lucas é coordenador de criação no O POVO, publicitário, designer e artista visual. Dedica-se a escrever sobre cultura com foco em produções de quadrinhos, cinema e literatura, explorando as conexões entre arte, narrativa e mídia em seus trabalhos
Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Stephen King consolidou-se como um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Obras como "Carrie, a Estranha" (1974), "O Iluminado" (1977) e "It – A Coisa" (1986) redefiniram os limites do terror popular, mas seu legado nunca esteve restrito ao sobrenatural.
Em narrativas como "O Corpo" e "A Redenção de Shawshank", que deram origem, respectivamente, aos filmes "Conta Comigo" e "Um Sonho de Liberdade", King revelou seu grande domínio do drama humano, do cotidiano aparentemente banal e de conflitos que dispensam monstros para causar impacto.
É justamente nesse território que se insere "O Garoto do Colorado", publicado no Brasil pela editora Suma.
Longe de apostar em sustos ou explicações extraordinárias, o romance de 142 páginas parte de um fato simples: o corpo de um homem é encontrado na praia de uma pequena ilha na costa do Maine, em abril de 1980.
O caso, que poderia se resolver como mais uma nota policial, transforma-se em obsessão silenciosa ao ser recontado, décadas depois, por dois jornalistas veteranos, Dave Bowie e Vince Teague, a uma jovem estagiária chamada Stephanie McCann.
O que se desenha não é uma investigação tradicional, mas um exercício de memória, interpretação e, sobretudo, aceitação da dúvida.
King estrutura a narrativa como uma conversa fragmentada, feita de desvios, retomadas e lacunas. Os capítulos curtos, quase anotações orais, reproduzem o ritmo de um diálogo interrompido por cafés, silêncios e digressões.
Essa forma aparentemente despretensiosa esconde um rigor narrativo preciso: cada nova informação abre possibilidades que não se fecham, corredores que levam a outros corredores, até que o leitor percebe estar diante de um labirinto sem centro. O autor faz valer, com rara honestidade, a ideia de que a jornada importa mais do que qualquer desfecho.
O maior mérito de "O Garoto do Colorado" talvez esteja na recusa em oferecer respostas confortáveis. As hipóteses se acumulam, contradizem-se e, em vez de esclarecer, ampliam o mistério.
Não se trata de frustração gratuita, mas de uma reflexão clara sobre os limites da investigação - jornalística, narrativa e humana.
Nem todo caso se resolve; nem toda história se organiza em sentido pleno. Nem todo mistério é resolvido "à la Sherlock Holmes". King transforma essa incompletude em tema central, deslocando o foco da solução para o impacto que a ausência dela provoca.
Apesar de ter apenas 142 páginas, o livro constrói personagens densos e verossímeis. Dave, Vince e Stephanie parecem existir para além do papel, como figuras que poderiam ser encontradas em qualquer jornal do interior americano.
Suas relações, motivações e diferenças geracionais enriquecem a narrativa e reforçam a sensação de realidade. O mistério do homem morto importa tanto quanto o modo como essas pessoas lidam com ele e com aquilo que jamais compreenderão por completo.
Ao lado de títulos como "Joyland" e "Depois", ambos também do autor, e publicados originalmente pela coleção "Hard Case Crime", "O Garoto do Colorado" dialoga com o policial clássico apenas para subvertê-lo. Não há catarse, revelação final ou justiça restaurada.
O desconforto que permanece é justamente o ponto. Stephen King demonstra, mais uma vez, que o medo mais persistente não nasce do sobrenatural, mas do que permanece sem explicação, e da nossa dificuldade em conviver com isso.