Foto: HBO MAX/DIVULGAÇÃO O Cavaleiro dos Sete reinos ganha adaptção e expande o universo audiovisual de Game Of Thrones.jpg

Game of Thrones (2011–2019) consolidou-se como um dos maiores fenômenos audiovisuais da história recente. Baseada na obra de George R. R. Martin, a produção da HBO redefiniu a fantasia épica ao entrelaçar intrigas políticas, complexidade moral, magia e uma violência crua, cativando uma audiência global ao longo de oito temporadas.

O universo que sustenta a série, contudo, é vasto e anterior ao sucesso televisivo. Tudo começou em 1996 com "As Crônicas de Gelo e Fogo - A Guerra dos Tronos", livro que introduziu Westeros ao mundo. Cronologicamente, porém, Martin explorou outras eras desse continente mágico.

Se "Fogo & Sangue" (2018), que se passa cerca de 200 a 300 anos da saga original, adaptado como "A Casa do Dragão", narra a grandiosa e trágica ascensão da dinastia Targaryen com seus dragões, "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que se passa cerca de 90 anos antes de "Game of Thrones" trilha o caminho oposto.

Publicada originalmente em três novelas entre 1998 e 2010 ("O Cavaleiro Andante", "A Espada Juramentada" e "O Cavaleiro Misterioso"), a obra se afasta de reis e batalhas colossais para focar nas estradas poeirentas e na vida dos plebeus, figuras frequentemente esquecidas nos registros oficiais. É essa escala menor, mas rica em humanidade, que serve de base para a nova aposta da HBO.

Foto: Editora SUMA/Edivulgação Capa do livro "O Cavaleiro dos Sete Reinos"

A trama apresenta Dunk, ou Sor Duncan, o Alto. Bastardo e sem herança, ele decide assumir o título de cavaleiro após a morte inesperada de seu mestre.

Desajeitado, mas movido por um senso rígido de honra, Dunk carrega apenas uma velha armadura e a esperança de provar seu valor em torneios de justas.

Sua sorte muda ao encontrar Egg, um garoto careca e de atitude desafiadora que se voluntaria para ser seu escudeiro. A dinâmica entre os dois é o coração da obra: enquanto Dunk busca a glória em um mundo cínico, a inteligência precoce de Egg sugere que ele é muito mais do que aparenta.

O primeiro episódio da adaptação, exibido nesta segunda-feira, 19, evidencia a estratégia da série: expandir a mitologia de Martin sem sacrificar o tom intimista que torna o livro original tão singular.

Intitulado "O Cavaleiro Andante" e dirigido por Owen Harris, o capítulo introdutório foca na apresentação de Dunk, um protagonista cuja pureza contrasta com a brutalidade habitual de Westeros, e imerge o espectador no universo dos torneios medievais.

O roteiro e a produção foram liderados por Ira Parker em colaboração com o próprio George R. R. Martin, acerta ao evitar o megalomaníaco.

A montagem ágil emula a prosa direta do autor, permitindo que o público compreenda rapidamente as motivações de um jovem cavaleiro em busca de sua primeira vitória, longe das intrigas palacianas de Porto Real.

O torneio, que à primeira vista parece festivo, logo revela um microcosmo de arrogância e abuso de poder, onde a desigualdade social fica exposta no confronto com a nobreza Targaryen.

Composta por seis episódios, a primeira temporada adapta a novela inicial da trilogia. O sucesso antecipado da fórmula já garantiu a produção da segunda temporada, atualmente em gravações na Irlanda, locação clássica da franquia, que levará às telas a sequência literária, "A Espada Juramentada". Ao que tudo indica, a escala pode ter diminuído, mas o peso narrativo de Westeros permanece intacto.

O Cavaleiro dos Sete Reinos

Número de páginas: 264

Preço: R$ 119,90 | E-book: 44,90

Onde encontrar: www.companhiadasletras.com.br

O cavaleiro dos sete reino (Série)

Onde assistir: www.hbomax.com

Todas as segunda-feiras às 00h

