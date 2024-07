Salve cervejeiros, estou de volta à Capital!

Foto: ARQUIVO O POVO Beer sommelier e professor João Filho vai retomar cursos e palestras sobre mundo cervejeiro na Capital

Após quatro anos longe de Fortaleza, retornei à cidade com uma sensação de nostalgia e curiosidade pela cena cervejeira local. Constatei que algo fundamental mudou. A efervescente comunidade de cervejas artesanais, que um dia conheci, parece ter perdido seu brilho, e uma pergunta ressoa em minha mente: "O que aconteceu com a cena cervejeira local?"

É inegável que a paisagem cervejeira mudou. O que antes era um "boom" de cervejarias artesanais agora parece ter murchado; algumas fecharam suas portas, outras foram absorvidas por cervejarias maiores. Lojas e bares especializadas, como o saudoso Eita Beer e o acolhedor Hey Ho Beer Pub, redutos dos amantes das boas cervejas, hoje são apenas uma lembrança na mente daqueles que viram o florescer das cervejas artesanais aqui na Capital. Eu sei que eles fecharam bem antes de eu deixar a cidade, quem sabe um sinal dos tempos que estavam por vir. É fato que ainda temos alguns bares ou lojas especializadas que resitem, mas com opções de rótulos reduzidas.

Onde estão as animadas confrarias, os eventos cervejeiros, os cursos e as degustações que introduziam novos consumidores ao universo das cervejas?

Pergunto-me o que terá causado essa transformação? Os preços elevados certamente têm sua parcela de culpa. Seriam os aumentos do dólar, os impostos crescentes ou até mesmo um toque de ganância comercial? As cervejas importadas, antes acessíveis, são agora uma raridade nas prateleiras dos supermercados, tornando até difícil encontrar uma autêntica Weiss alemã.

No entanto, não estou aqui apenas para lamentar. Retornei com o desejo de reavivar a paixão pela cerveja artesanal mais uma vez. E como sommelier com mais de dez anos de copo, estou à disposição para entender e debater esse momento desafiador do mercado, ficando aberto a cursos e treinamentos para renovar nosso amor pela cerveja, desde os clássicos até as inovações contemporâneas.

Juntos, podemos redescobrir e celebrar a diversidade e o prazer de uma boa cerveja artesanal. É bom estar de volta!