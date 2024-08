Foto: 5E Pub/Divulgação inauguração do Pub 5 Elementos, o mais novo empreendimento do Grupo Turatti

Salve cervejeiros! Estou animado para contar que recentemente estive na inauguração do Pub 5 Elementos, o mais novo empreendimento do Grupo Turatti, e a experiência superou todas as minhas expectativas! Fortaleza agora conta com um espaço que combina ótimas cervejas e alta gastronomia com muito rock'n roll, e posso dizer que o Pub 5 Elementos chegou e vai marcar o cenário de entretenimento da cidade.

Localizado na Varjota, ao lado da unidade da Turatti, o pub é uma verdadeira joia com sua arquitetura tipicamente inglesa, assinada pelo renomado arquiteto Carlos Otávio. O investimento de R$ 2 milhões resultou em um ambiente climatizado e moderno, com dois andares que oferecem uma experiência acolhedora e vibrante.

As quatro torneiras de chope da 5 Elementos, incluindo duas cervejas exclusivas criadas especialmente para o local, e os rótulos premiados da Turatti, agradam do iniciante no universo cervejeiro até os mais experientes, só coisa boa! Além disso, vale destacar também os drinks autorais preparados pela talentosa Vitória Oliver e a alta gastronomia do chef Danilo Matos.

O Pub 5 Elementos se mostrou o lugar perfeito para encontros com amigos, celebrações e para aqueles que desejam prolongar a diversão em um ambiente contemporâneo e cheio de estilo. Lissandro Turatti, CEO do Grupo, acertou em cheio ao criar um espaço que une tradição, inovação e ótimas cervejas.

Se você ainda não conferiu, não perca a chance de vivenciar tudo isso. O pub fica na R. Ana Bilhar, 1178, e funciona de quarta a domingo, a partir das 19h.

Espero que você tenha a chance de vivenciar essa experiência incrível também!

Pub 5 Elementos