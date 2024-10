Pumpkin Ale, a cerveja do Dia das Bruxas

Foto: Brewsto's Cervejaria/Divulgação Bruxa do Bosque Pumpkin Ale

Proponho a você um jogo. Feche os olhos e pense em Halloween. Quais três palavras vêm à sua mente? Talvez fantasia, festa e medo. Ou quem sabe caveira, zumbi e sangue. Mas com certeza uma palavra que aparece é abóbora! Essa fruta é a cara do Halloween, já que, no final de outubro e começo de novembro, é quando começava a colheita dela. Antigamente, na festa de Samhain (a origem celta do Halloween), as pessoas colocavam velas dentro das abóboras para guiar os mortos de volta para casa.

Agora, você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com cerveja? Pois é, vamos falar sobre a Pumpkin Ale, a cerveja de abóbora, que combina perfeitamente com o Halloween! Pode parecer uma invenção de marketing, mas essa delícia existe há séculos.

A história da Pumpkin Ale começa com os colonos ingleses no século XVIII. Eles tinham dificuldades para encontrar ingredientes de qualidade para a cerveja, então começaram a usar o que podiam, como melaço, milho e, claro, abóbora. Nas primeiras versões, a malte era substituída pela polpa da abóbora e especiarias como canela e cravo eram adicionadas para dar sabor.

Curiosamente, essa cerveja era vista como um tônico de saúde e muito recomendada pelos médicos. Era comum misturá-la com rum e açúcar mascavo, criando um coquetel popular. No entanto, com o tempo, o uso da abóbora na cerveja tornou-se menos comum, à medida que os maltes de qualidade se tornaram mais acessíveis.

Hoje, as Pumpkin Ales têm um sabor doce, lembrando um pão de abóbora. A abóbora não substitui mais o malte, mas é um complemento perfeito, junto com especiarias como noz-moscada e gengibre. Os aromas de abóbora são bem marcantes, e o equilíbrio entre eles e os outros ingredientes resulta em uma experiência aromática incrível.

Então, que tal experimentar uma Pumpkin Ale neste Halloween? É a oportunidade perfeita para brindar a essa tradição deliciosa!