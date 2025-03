Como organizar uma degustação de cervejas perfeita

Foto: São Vicente/Divulgação Cerveja Garrafa Lagunitas IPA (India Pale Ale) 355ml

Escolha das cervejas

O ideal é selecionar de quatro a seis rótulos, seguindo um critério lógico. Você pode organizar a degustação por estilo (IPA, stout, weiss etc.), por origem (cervejas belgas, alemãs, artesanais brasileiras), ou até por intensidade, indo das mais leves até as mais encorpadas. Se quiser um desafio maior, faça uma degustação às cegas e tente identificar as cervejas sem ver os rótulos.

Ordem de degustação

A sequência é essencial para não saturar o paladar logo no início. O recomendado é começar pelas cervejas mais leves e de menor teor alcoólico, avançando para as mais intensas, lupuladas ou alcoólicas. Por exemplo: uma pilsen antes de uma IPA, uma witbier antes de uma stout.

Temperatura ideal

Cada estilo tem uma temperatura ideal para ressaltar seus aromas e sabores. Cervejas leves podem ser servidas entre 4°C e 6°C, enquanto cervejas mais encorpadas, como as stouts, ficam melhores entre 10°C e 14°C.

Copos adequados

O copo influencia diretamente a experiência. Se possível, use taças ou copos adequados para cada estilo - por exemplo, um copo pilsner para lagers ou uma taça snifter para cervejas mais alcoólicas. Se não tiver uma grande variedade, um copo ISO (usado em degustações de vinho) pode ser uma opção versátil.

Análise sensorial

Cada cerveja deve ser avaliada em três etapas:

Visual: observe a cor, a formação e a retenção da espuma.

Olfativa: sinta os aromas e tente identificar notas frutadas, maltadas, tostadas, entre outras.

Gustativa: perceba o equilíbrio entre dulçor, amargor, acidez e corpo da cerveja.

Harmonização e limpeza do paladar

Para potencializar a experiência, combine as cervejas com petiscos adequados. Queijos, embutidos e até chocolates podem criar harmonizações incríveis. Entre uma cerveja e outra, é importante limpar o paladar com água ou pão neutro para evitar que os sabores se misturem.

Registre suas impressões

Manter um caderno de anotações ou usar aplicativos de cervejas ajuda a lembrar das características de cada rótulo e acompanhar a evolução do seu paladar.

Com essas dicas, sua degustação será muito mais prazerosa e informativa. Agora é só reunir os amigos e brindar a essa experiência sensorial única!