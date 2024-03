Janaína Farias assume vaga no senado com foco em educação e inclusão

Foto: Reprodução/Instagram @augustabrito SENADORA Augusta Brito e Janaína Farias, segunda suplente

A decisão foi rápida. O ministro Camilo Santana (PT-CE) se reuniu com a senadora Augusta Brito (PT-CE) e, de forma conjunta, decidiram que seria elegante que Janaína Farias (PT-CE) assumisse a cadeira no Senado Federal. Camilo está de licença para comandar o ministério da Educação, por isso Augusta, a primeira suplente, representa o Ceará em seu lugar. Agora, é ela que vai se licenciar por 120 e a segunda suplente, Janaína, assume o cargo.

Há 15 anos na vida pública, a crateuense Janaína Farias será senadora por 4 meses. A prioridade já estão na ponta da língua. “Vamos ter, junto com o Ministério da Educação, uma relação mais afinada com o Congresso. Nós temos grandes desafios, como a aprovação da proposta para o Ensino Médio e o Plano Nacional da Educação. Essa é a nossa pauta principal”, aponta a futura nova senadora, sem esquecer da inclusão.

"Vemos a pauta feminina e a questão da inclusão como essenciais, também. Aqui no MEC, construímos projetos para pessoas com deficiência (PCD) e eu passei a ver ainda mais a importância de olhar para esse público com outros olhos", concluiu.

A licença de Augusta Brito começa no dia 1º de abril, mas a posse de Janaína vai depender do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A expectativa é que ocorra, também, no início do próximo mês. O tempo será o suficiente para Janaína se inteirar do trabalho realizado por Augusta na Casa Alta. “Ainda vou sentar com a senadora Augusta para definir tudo isso, mas a ideia é que eu continue o trabalho dela para, quando ela voltar, continuar o trabalho”, disse Janaína.

A senadora Augusta Brito ganhou papel de destaque durante o primeiro ano de passagem pelo Senado Federal. Ela assumiu a presidência da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM); foi a relatora do projeto que garantiu pensão para órfãos de feminicídio e escreveu a emenda que garantiu incentivos à produção Hidrogênio Verde durante as discussões sobre reforma tributária. Ela foi nomeada vice-líder do PT no Senado e, em várias ocasiões, representou o partido na reunião de líderes. Augusta parte para missões no estado e retorna ao Senado Federal em agosto.