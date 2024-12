Foto: Samuel Setubal Senador Eduardo Girão vota a favor da sobretaxação das armas

O posicionamento anti-armamentista do senador Eduardo Girão gerou um momento curioso no plenário da Casa Alta.

Em meio ao debate sobre maior imposto na compra de armas de fogo e munições, o líder do Partido Novo no Senado declarou voto a favor da sobretaxação.

“Eu sou contra retirar as armas do imposto seletivo por uma questão de coerência. Eu sou desarmamentista, não quero que haja facilidade no acesso às armas”, declarou.

A posição foi celebrada por governistas e arrancou uma boa risada de Jaques Wagner, homem forte de Lula na Casa.

Logo depois, o senador Magno Malta precisava orientar o voto da oposição e ficou confuso. “Liberar porque? Quem aí é contra?”, perguntou o senador capixaba.

“O Girão. Ele é contra”, respondeu Flávio Bolsonaro”. Sem titubear, Malta respondeu. “Eu libero o Girão, não é a bancada”.

Painel revelado e placar apertado. 33 a 32 pela maior tributação nas compras de armas e munições. O voto de Girão parecia ter sido essencial para a maioria governista, mas só parecia.

Leia mais Votação da regulamentação da reforma tributária é adiada

Haddad defende inclusão de armas no Imposto Seletivo Sobre o assunto Votação da regulamentação da reforma tributária é adiada

Haddad defende inclusão de armas no Imposto Seletivo

Como era um destaque inclusivo a um Projeto de Lei Complementar, a maioria simples não bastava. Para que o trecho destacado estivesse no texto, eram necessários 41 votos.

Com isso, nada muda no relatório e as armas de fogo vão ter tributação de 26,5%, como a maior parte dos produtos e serviços no país.