Cid não descarta candidatura à Câmara dos Deputados

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado AUGUSTA Brito (PT)

Cid Gomes estreou no Senado com o pé direito. Durante a apuração de votos que elegeram Davi Alcolumbre presidente da Casa, Cid atuou contando os votos aos gritos e arrancou risadas do plenário. Um dos que não escondiam a felicidade era o ex-presidente Rodrigo Pacheco, que confidenciou à coluna ser grande admirador do senador cearense. "É um quadro político extremamente qualificado".

Ao fim da votação, questionei Cid: não quer voltar pra cá? Como assim? "Eu faço da política uma forma de servir às pessoas, ao meu Estado, à minha cidade e ao meu País. Eu coloco, acima de qualquer coisa, um projeto. E projeto se faz com partido. Hoje, pra mim, o mais importante é que o PSB saia fortalecido das eleições", afirmou o senador.

Leia mais Senador por um fim de semana, Camilo declara voto em Alcolumbre Sobre o assunto Senador por um fim de semana, Camilo declara voto em Alcolumbre

Cid tem duas prioridades para 2026: no âmbito estadual, o grande projeto é reeleger Elmano de Freitas governador do Ceará. Nacionalmente, o desejo é reforçar a bancada federal do PSB e, quem sabe, fazer do partido a maior bancada do estado na Câmara dos Deputados. Para isso, ele não descarta ser candidato a deputado federal e cogita abrir mão do Senado para isso.

"Em nome disso, se eu precisar abrir mão do Senado, eu vou fazer. E se for necessário, para ampliar a bancada, que eu seja candidato a deputado federal, eu posso cogitar. Eu já fui muito mais do que pedi a Deus: meu sonho, quando criança, era ser prefeito da minha cidade e eu fui duas vezes. Fui, ainda, deputado estadual, governador do meu Estado duas vezes e hoje sou senador da República: isso é muito mais do que eu pedi a Deus. Sou um homem realizado e tenho sentimento de gratidão a todas as oportunidades que o povo cearense me deu", pontuou.

A conversa com Cid durou 30 minutos e, ao longo da semana, você confere tudo n'O POVO.

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Augusta Brito (PT)

Augusta Brito articula pela Procuradoria da Mulher

A senadora Augusta Brito não teve a oportunidade de votar em Davi Alcolumbre, já que Camilo Santana voltou ao Senado para representar o gabinete, mas já articulou com o presidente da Casa Alta qual deve ser o futuro dela. Augusta quer encabeçar a Procuradoria da Mulher (ProMul) do Senado, órgão que debate questões de gênero e luta pela construção de uma sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos.

As articulações já começaram. Augusta, inclusive, já tem o aval da base governista e da bancada feminina do Senado. "Já coloquei meu nome para a bancada governista e para a bancada feminina e todo mundo concordou que eu seja a procuradora. Eu já conversei com o presidente Davi, que é o responsável pela indicação, e agora eu vou lá cobrar", afirmou a senadora.

Augusta deve substituir Zenaide Maia, senadora que ocupou a procuradoria nos últimos dois anos. Lá, ela quer levar a todo o Brasil o trabalho que já iniciou no Ceará. "Estamos com muitos planos para fortalecer os laços com os estados. A ideia é termos cooperações entre o Senado e as Câmaras de Vereadores para que os municípios tenham procuradorias especiais das mulheres. No Ceará, a gente conseguiu fazer isso e implantar procuradorias em 137 municípios e queremos fazer isso a nível de país", disse.