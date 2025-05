Ameaças a Soraya por CPI das Bets assustam Girão

Foto: FCO FONTENELE SENADOR Eduardo Girão

Desde que Virgínia Fonseca foi ao Senado para participar da CPI das Bets, o assunto se tornou pauta certa nas rodas de conversa. A ida da maior influenciadora do país ao Congresso também deu visibilidade ao colegiado, mas escondeu uma revelação preocupante feita na sessão. A senadora Soraya Thronicke (União-MT) disse que não pode falar sobre o envolvimento de parlamentares com casas de apostas, pois recebe, constantemente, ameaças à vida.

"Temos cerca de cinco parlamentares que estão atuando como lobistas de bets, mas eu não posso falar mais porque senão amanheço com formigas na boca", disse a relatora. A afirmação assustou o senador Eduardo Girão, que trabalha pela proibição das apostas esportivas no Brasil. "Fiquei embasbacado. Não dá para aceitar mais isso. Precisamos dar visibilidade ao que está acontecendo aqui no Parlamento. E essa coisa das bets é algo que precisa ser parado, acaba com a vida dos brasileiros", apontou.

Girão discute com Jaques Wagner

Durante a sessão da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, Eduardo Girão e o líder do Governo na Casa, Jaques Wagner, tiveram dura discussão sobre a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Os governistas já vêem a CPMI como inevitável e articulam a escolha da relatoria da investigação.

"É sempre o mesmo modus operandi. Eu estou aqui há 7 anos e, da mesma forma que vocês ocuparam a CPMI do 8 de janeiro vocês vão querer ocupar a CPI do INSS: para blindar. Eu quero a comissão para saber a verdade", acusou Girão. Jaques respondeu. "Eu não assinei para evitar palanque, eu quero investigação. A verdade quem vai revelar é a Polícia Federal", disse o líder.

PDT também quer a CPMI

Por mais que o Partido Democrático Trabalhista esteja no centro da discussão, deputados e senadores do PDT começam a fazer força pela criação da CPMI do INSS. A certeza da inocência de Carlos Lupi - presidente da sigla e ex-ministro da Previdência - é tão grande, que os parlamentares aceitam a disputa política que há em uma comissão investigativa.

A ideia dos trabalhistas é colocar três peças no olho do furacão: o ex-presidente Jair Bolsonaro; Paulo Guedes, que era o ministro da Economia no governo Bolsonaro; e Rogério Marinho, atual líder da Oposição no Congresso e ex-secretário da Previdência.

Moses é pré-candidato a Deputado Federal

O deputado federal Moses Rodrigues quer voltar à Câmara em 2027. Por mais que tenha conversado com pares do União Brasil sobre uma candidatura majoritária, ele vê com bons olhos a tentativa de reeleição. "Tivemos, sim, essa conversa. Mas acho que estamos bem servidos com outros quadros do União Brasil e com a possível vinda do Roberto Cláudio. Meu desejo é continuar aqui na Câmara dos Deputados", disse.

Eles continuam os mesmos, mas os cabelos…

Camilo Santana é o mais novo cabeludo de Brasília. O implante, feito em um dos mais renomados jardineiros capilares do Brasil, fez sucesso com a equipe do Ministério da Educação e com a esposa, Onélia, que gostou do resultado. O botox, também, está em dia.

A formiguinha do autocuidado, porém, não picou só o ministro. A bancada cearense, em peso, apostou em visual renovado, recentemente. Os deputados Moses Rodrigues (União-CE) e Domingos Neto (PSD-CE) também reformaram o telhado. Já Célio Studart passou por sessões de visagismo e deixou a barba no corte italiano. Isso sem contar a harmonização de André Fernandes pré-eleição municipal. Quem será o próximo? Acho que eu.