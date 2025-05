Prefeitos esperam em sala do PDT para audiência com Cid

Foto: João Paulo Biage/O POVO Movimentação de prefeitos no gabinete de Cid Gomes

É sempre do mesmo jeito: se tem Marcha dos Prefeitos, tem gabinete lotado de Cid Gomes (PSB). O líder do partido é sempre o parlamentar mais procurado pelos prefeitos cearenses e faz questão de atender a todos. "Faço porque gosto", disse, certa vez, à coluna.

Nesta terça-feira, 20, primeiro dia de evento, a fila foi de 35 prefeitos e prefeitas. Eles até tentaram se acomodar no gabinete do senador, mas não deu. A sala da liderança do PDT, antigo partido de Cid, acolheu os gestores.

"Estou aqui desde 14 horas", disse um prefeito às 19 horas. E era verdade. Passei no gabinete do Cid antes da fila se consolidar. Eu era o sétimo da fila. Queria tratar com o senador sobre Ciro, claro, já sabendo que ele não falaria. "A gente te liga assim que ele folgar", disse uma assessora. O telefone não tocou.

Desentendimento deixou Ana Paula fora

Assim que voltei ao gabinete, chegaram o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck (PDT), e a deputada Enfermeira Ana Paula. Eles, claro, cortaram fila. Eduardo chegou e entrou para a antessala do gabinete. Ana Paula foi barrada momentaneamente, mas logo houve a permissão para que ela entrasse. Antes disso, porém, ela foi embora. “O assessor me barrou, eu vou embora”. O referido assessor, porém, disse que aguardava a liberação da deputada. Assim que houve a permissão, pediu que ela entrasse.