Cid provoca deputados e Danilo dispara: "limpe seu partido"

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado Danilo Forte (União-CE)

O senador Cid Gomes deu entrevista no fim de semana e garantiu: há deputados federais que vendem emendas parlamentares. Ao defender o correligionário Júnior Mano (PSB-CE), Cid acusou conterrâneos. “O Júnior Mano é o deputado federal que mais tem prefeituras no Estado do Ceará. Por que ele tem 30 prefeitos e tem deputado que não tem nenhum? Porque tem deputados que faz disso meio de vida e não como forma de conquistar aliados na política”, afirmou o líder do PSB no Senado.

O que Cid quer dizer é que uma parcela da bancada federal comercializa as emendas parlamentares e recebe, em troca, uma fatia do valor repassado. Para o senador, há duas formas das prefeituras retribuírem a alocação de emendas parlamentares nos municípios: com voto ou com dinheiro. Então, para Cid, se Júnior Mano tem apoio de 30 prefeituras, é porque ele pede que os gestores sejam aliados dele. Quem não tem apoio de prefeituras, recebe uma fatia da emenda destinada.

A afirmação revoltou o deputado Danilo Forte, que disparou contra Cid. “Hoje, vi uma entrevista do senador Cid Gomes se colocando como arauto da moralidade quando o seu partido é o que mais abriga os políticos envolvidos na criminalidade do meu Estado. Dos 7 prefeitos afastados este ano, 4 são do partido do senador Cid Gomes”, afirmou

Danilo se refere aos prefeitos de Santa Quitéria, Braguinha; de Choró, Bebeto Queiroz; de Coreaú, José Vaz; e de Canindé, Jardel Sousa. Todos eles são do PSB, partido de Cid. “Se o senhor quer moralizar e se diz arauto da moralidade no Ceará, a primeira coisa que o você precisa fazer é limpar o seu partido, pois é aí que os prefeitos estão abrigados. Inclusive, deputados federais sob investigação da Polícia Federal dentro do seu partido. Quem é investigado está aí, junto do senhor, e não nos demais partidos”, apontou Danilo, mirando justamente em Júnior Mano, investigado por desvio de emendas.

Urgência aprovada

O Projeto de Lei que equipara ações do crime organizado ao terrorismo avançou na Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do deputado Danilo Forte e agora vai ser tratado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. Ainda não há data para a votação, mas a expectativa é que a matéria seja aprovada na Casa Baixa antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho.