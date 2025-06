Aumento do número de deputados em pauta

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Davi Alcolumbre, presidente do Senado

A Câmara aprovou, no início de maio, o projeto de lei que cria 18 novas vagas de deputados federais. O texto amplia de 513 para 531 o número de cadeiras na Casa Baixa e faz com que o Ceará tenha um parlamentar a mais com relação à atual legislatura: caso a matéria seja aprovada, os representantes do estado serão 23; atualmente são 22 deputados.

Além do Ceará, as vagas aumentam para Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Falta apenas a aprovação no Senado Federal e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, garantiu que vai trabalhar para que o texto seja aprovado até o fim de junho - prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal.

"A minha vontade é nós deliberarmos o projeto. A Câmara fez um estudo sobre isso, o mais adequado é o aumento de vagas nesses estados. Eu conversei com vários deputados e senadores. Não foi da cabeça do presidente Hugo [Motta, da Câmara]. Foi uma decisão feita coletivamente", disse Alcolumbre.

Caso o texto seja aprovado, o gasto da Câmara vai aumentar em R$ 64,8 milhões, cerca de R$ 3 milhões por novo deputado, mas o impacto fiscal será muito maior. Atualmente, cada deputado federal tem direito a R$ 37 milhões em emendas. Para 2027, com as atualizações da regra do arcabouço fiscal, o impacto será superior a R$ 1 bilhão.

Carla Zambelli levou Coronel Aginaldo na fuga

O secretário de Segurança Pública de Caucaia, Coronel Aginaldo, acompanhou a esposa e deputada federal licenciada Carla Zambelli em toda a rota de fuga traçada pela foragida. Saíram juntos de Brasília, passaram em São Paulo e, de lá, foram para a Argentina.

Do território hermano, os dois viajaram para a terra do Tio Sam. Carla Zambelli alega ter ido aos Estados Unidos para fazer um tratamento de saúde - o que, segundo a assessoria da deputada - justifica a licença pedida por Aginaldo: ele deixou a secretaria para acompanhar um familiar adoecido. Ambos passaram juntos pela Flórida e chegaram à Itália.

Zambelli foi inserida na lista de difusão vermelha da Interpol e é procurada em 196 países. Segundo fontes da Polícia Federal, ela pode ser presa a qualquer momento.

Interrogatórios da ação penal do golpe começam hoje

A Procuradoria-Geral da República e os cinco ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começam a interrogar, nesta segunda-feira, os réus do Núcleo 1 da Ação Penal 2668, o processo do golpe. O primeiro a ser ouvido é Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro e colaborador da justiça na ação.

Depois de Cid, os interrogatórios seguem a ordem alfabética: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Interlocutores do ministro Alexandre de Moraes dizem não acreditar que Jair Bolsonaro vá responder às dúvidas do procurador Paulo Gonet. Moraes vê como grande a possibilidade de Bolsonaro permanecer em silêncio.