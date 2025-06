Mauro Cid confirma, Bolsonaro anota e Moraes faz piada

Foto: EVARISTO SA / AFP Ex-presidente Jair Bolsonaro em sessão do Supremo para depoimento dos réus

No primeiro dia de interrogatórios na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro "abriu o bico" e confirmou as tentativas de golpe de Estado entre outubro e dezembro de 2022. Cid confirmou que o ex-presidente atuava de duas formas para permanecer no poder: buscando fraudes nas urnas eletrônicas e em articulação com as Forças Armadas por um golpe de Estado.

Por mais que Cid tentasse amenizar os diálogos golpistas, os chamando de ‘recreativos’ ou ‘conversas de bar’, o Tenente Coronel foi taxativo: Bolsonaro recebeu a minuta do golpe, apresentou aos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica e, depois, fez alterações no documento. “Ele enxugou o documento e retirou as prisões das autoridades. Manteve, apenas, a prisão do senhor”, respondeu Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes.

O ministro fez piada. “Aos outros, foi concedido habeas corpus”, afirmou Moraes fazendo referência ao remédio constitucional que tem como objetivo garantir liberdade e direito de ir e vir.

Bolsonaro e Cid se cumprimentam

Antes do inicio da sessão, Bolsonaro e Cid se cumprimentaram. Por medida cautelar, os reus não podem conversar, mas Moraes autorizou que eles se cumprimentassem durante as sessões desta semana.

Logo depois, cada um tomou seu assento. Cid logo foi chamado para responder aos questionamentos. Bolsonaro se manteve sentado logo atrás e anotou as respostas dadas pelo ex-ajudante de ordens. Entre uma e outra canetada, um gole no café. O ex-presidente se mostrou nervoso ao coçar a cabeça e passar a mão no rosto em várias oportunidade.

Os interrogatórios seguem ao longo da semana. O STF quer concluir os depoimentos dos 8 réus ainda nesta semana. Bolsonaro, segundo a defesa, vai responder aos questionamentos feitos por Moraes.