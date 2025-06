Com olhos marejados, Cid fala de Ciro

Foto: AURÉLIO ALVES CID Gomes diz que não vai disputar reeleição para o Senado

Encontrei Cid Gomes no Salão Azul do Senado, local apelidado como Céu da Política. Pedi que ele falasse comigo, contei toda a peregrinação das últimas três semanas e que precisava de 5 minutos com ele. Cid me chamou para tomar um café: sentamos e os 5 minutos viraram 20. Cid falou de tudo, publicamos quase toda a entrevista no jornal e no OP .

Nem tudo, porém, veio a público. Não deu para publicar as reações de Cid, o tilintar das xícaras, as interrupções causadas por abraços e cumprimentos ao senador. Veneziano Vital do Rêgo e Zenaide Maia pararam para dar um abraço em Cid, que não negou o cumprimento e trocou duas ou três frases com os amigos.

Não deu para publicar os olhos marejados de Cid ao falar de Ciro, o último assunto da conversa. A fala ficou mais pausada, mais serena e o sorriso se escondeu. "A minha relação de irmão, de respeito, de admiração, de gratidão, de amor pelo Ciro vai acontecer sempre, qualquer que seja a nossa divergência política", declarou-se.

O momento mais emotivo, porém, veio depois, quando Cid lembrou que só falou com Ciro duas vezes de 2022 pra cá. Foi, também, a chave para encerrar a entrevista e seguir para o plenário do Senado Federal.

Antes disso…

…Cid Gomes revelou os planos para o PSB do Ceará para 2026. A prioridade é ampliar a representação nas casas legislativas e eleger 6 deputados federais e 12 deputados estaduais. "Não é pouca coisa, não. Atualmente, é difícil um partido que tenha isso no Brasil. Mesmo em São Paulo, que tem a bancada de 70, é complicado fazer isso", avaliou.

A ideia é tentar levar do Ceará para o Brasil o projeto liderado por Cid e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. "Eu me considero responsável por um projeto que está em curso no Ceará. E para esse projeto se manter, o que eu considero fundamental é o aumento da bancada de deputados. Até para dar a esse projeto uma representação a nível nacional"

Ao falar das possíveis bancadas, Cid, mais uma vez, afastou a possibilidade de tentar a reeleição ao Senado. "Como essa é a minha prioridade [6 federais e 12 estaduais], eu não tenho direito de querer nada para mim", avaliou.

PSB entende e elogia a postura

O desprendimento da vaga chama muito a atenção da Executiva Nacional do PSB. O partido entende que Cid e João Azevêdo, governador da Paraíba, têm quase 100% de chance de se elegerem ao Senado em 2026, mas aceita a escolha do Ferreira Gomes."Eu nunca tinha visto isso. Abrir mão do Senado assim, eu nunca vi. Ele sempre diz que prioriza o grupo, que já conquistou demais… O Cid é diferente e ensina muito", elogiou o deputado Pedro Campos.

Foto: Thais Mesquita Fernanda Pacobahyba

Pacobahyba ainda vai decidir o futuro

Um dos nomes que Cid e o PSB querem lançar em 2026 é o da presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobahyba. Se o partido permitir, ela deseja se candidatar a deputada federal, mas a prioridade dela ainda é o FNDE.

A definição deve ser tomada em conjunto entre ela, Camilo e Cid. "Ela é um quadro que foi descoberto pelo Camilo e que eu aprendi a admirar e querer bem. Penso que, no futuro, é um nome para considerarmos até para o governo do Ceará após a reeleição do Elmano", concluiu.