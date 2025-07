Danilo Forte vai comandar sessão sobre fraudes no INSS

Foto: Samuel Setubal Danilo Forte (União Brasil)

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) promove, nesta quarta-feira, uma audiência pública no plenário da Câmara dos deputados para discutir o esquema de fraudes em descontos indevidos em benefícios do INSS. Como ele é o relator do projeto de lei que vai regulamentar os abatimentos em folha, Danilo quer ouvir as partes antes de apresentar o parecer.

Confirmaram presença o ministro da Previdência, Wolney Queiroz; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e representantes do Tribunal de Contas da União. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, não participa do evento. Ele está em Portugal, para o Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

Colaborou Maria Luiza Santos