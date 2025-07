As metas de Camilo Santana para 2026

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, tem três prioridades para 2026 e todas elas estão ligadas à pasta que comanda: levar o programa Pé-de-Meia para todos os alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino; aumentar o número de matrículas em escolas de tempo integral e ampliar o investimento em educação básica no Brasil. Para isso, porém, é preciso negociação e jogo de cintura com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o Congresso Nacional, já que o discurso de todos é de corte orçamentário.

Camilo, porém, tem argumentos fortes na manga. Para universalizar o Pé-de-Meia, é preciso R$ 5 bilhões. O programa já tem custo de R$ 12,5 bi. "Quando você vai ver, o amigo, o vizinho da família que recebe a bolsa recebe 10, 20 reais a mais e não tem direito ao programa. Eu quero que todos recebam", afirmou o ministro. A coluna entrou em contato com técnicos da Fazenda, que se mostraram abertos à possibilidade, a depender da diminuição da evasão escolar após a política.

A ideia de ampliar o acesso à educação tem, como segundo plano, afastar a juventude do crime organizado. Segundo Camilo, com o jovem o dia inteiro na escola, ele, dificilmente, vai entrar no mundo do crime. Já o aumento de investimentos na educação básica é uma necessidade. "Atualmente, nós equipararmos o investimento nos ensinos médio e superior, mas os países desenvolvidos investem três vezes mais que o Brasil na educação básica. E, para ser um bom aluno de médio e superior, é preciso ter base", avaliou.

Na gestão Camilo, o Brasil chegou a 59,2% de crianças alfabetizadas na idade certa - até o fim do 2º ano do ensino fundamental. O índice só não chegou à meta estipulada, de 60%, por conta da queda drástica nos números do Rio Grande do Sul, afetado pela tragédia climática. Para 2025, a meta é de 64%.

União Conservadora Progressista contra apostas

Andando pelos corredores do Senado Federal, acompanhei uma conversa entre Eduardo Girão (Novo-CE) e Humberto Costa (PT-PE). Risos, clima amistoso, um leve abraço e o tradicional cumprimento do cearense. "Paz e bem, irmão", seguido de um "Te mandei uma mensagem, você viu?". Humberto prontamente respondeu. "Verei agora, mas já te adianto que estaremos juntos na votação".

"PT e Novo unidos, senador?", perguntei a Humberto Costa, que respondeu quase gargalhando. "É a UCP, União Conservadora Progressista contra a regulamentação de Bingos e Cassinos no Brasil".

Além de Novo e PT, Republicanos e PDT estavam contra o texto do senador Irajá. Davi Alcolumbre fez as contas e viu que a matéria seria rejeitada e adiou a votação. Vitória da UCP.

Prefeitos e parlamentares silenciam sobre emendas

Olha, é uma dificuldade IMENSA abordar o assunto ‘emendas parlamentares’ com prefeitos, prefeitas e parlamentares. Ainda mais depois da operação envolvendo o deputado Júnior Mano. Telefonei e mandei mensagens para seis prefeitos, tentei falar no assunto com oito parlamentares. As respostas eram sempre evasivas, fugindo das perguntas.

"Prefiro não comentar, o assunto é delicado", foi o que respondeu um prefeito. Outro gestor isentou o parlamentar. "O que eu posso falar é que o dinheiro só bateu na conta do município, ele não me pediu nada", afirmou, pedindo confidencialidade. Deputados e senadores evitam o assunto.