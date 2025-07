Guimarães minimiza reuniões de Tarcísio contra o tarifaço

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Deputado federal José Guimarães

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), apresentou um levantamento do primeiro semestre legislativo e as projeções para os próximos seis meses. Na oportunidade, Guimarães citou o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e reafirmou a necessidade de bom diálogo para resolução da crise.

O parlamentar minimizou o comportamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ressaltou a atuação afirmativa do Governo. “Tarcísio pode fazer as reuniões que quiser. Não vamos entrar em polêmicas. O Governo está unindo os pesos da economia brasileira para boa articulação e resolução”, disse o líder.

Guimarães ainda afirmou que a Lei da Reciprocidade será utilizada somente se as negociações não forem suficientes. Ele acrescentou que a prioridade no momento é a boa comunicação e união do país.

Como votaram os deputados do Ceará no PL do Licenciamento Ambiental

A Câmara dos Deputados aprovou, durante a madrugada desta quinta-feira, o Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental. Foram 267 votos favoráveis e 116 contrários. O texto flexibiliza a concessão de licenciamento ambiental para certas atividades econômicas.

Da bancada cearense, seis votaram a favor e sete votaram contra o PL. Nove deputados não votaram.

A favor, votaram, Antônio Albuquerque (PP-CE), Dayany Bittencourt (União-CE), Dr. Jaziel (PL-CE), Fernanda Pessoa (União-CE), Luiz Gastão (PSD-CE) e Moses Rodrigues (União-CE).

Contra, votaram Célio Stuart (PSD-CE), José Airton (PT-CE), José Guimarães (PT-CE), Leônidas Cristino (PDT-CE), Luizianne Lins (PT-CE), Mauro Benevides (PDT-CE), Roberto Monteiro (PDT-CE).

André Fernandes (PL-CE), André Figueiredo (PDT-CE), Danilo Forte (União-CE), Domingos Neto (PSD-CE), Ana Paula (Podemos-CE), Júnio Mano (PSB-CE), Matheus Noronha (PL-CE) e Nelinho Freitas (MDB-CE) e Yuri do Paredão (MDB-CE), não votaram.

Colaborou Maria Luíza Santos