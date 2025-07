PL fará de tudo para manter mandato de Eduardo Bolsonaro

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Eduardo Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) definiu as estratégias para manter o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. A ideia principal é alocar o deputado em alguma secretaria estadual de governo próximo ao pai dele, Jair Bolsonaro. Por enquanto, cogita-se São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. A manobra faria o deputado bater ponto nos Estados Unidos, mesmo: um secretário ‘trabalhando’ fora do estado e do país.

Em entrevista nesta segunda-feira, 21, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, confirmou as articulações. Segundo ele, o grupo também trabalha na votação de matérias legislativas e em outras articulações políticas para manutenção do cargo do deputado.

“Tudo para o Eduardo Bolsonaro, nós faremos. No caso do Eduardo, eu quero garantir que ele vá terminar o mandato. Qual a forma que vamos fazer isso? Seja votando matérias legislativas ou soluções políticas, nós vamos fazer. Com toda essa perseguição, ele exercerá o mandato desde onde ele mora, que é nos Estados Unidos”, afirmou Sóstenes.

A licença de 120 dias de Eduardo terminou neste domingo, 20, mas ele ainda permanece em solo americano. Com o fim da licença, o parlamentar não perde automaticamente seu cargo. Ele ainda possui direito de um terço de faltas nas sessões parlamentares convocadas, porém, as faltas não justificadas podem colocar em risco a cadeira. Com base nos últimos anos, Eduardo pode faltar até 44 sessões legislativas, o que resultaria em um prazo de três meses.

Moraes reage

Após as ameaças feitas por Eduardo Bolsonaro em uma live, neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal reagiu nesta segunda-feira. A pedido do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, o ministro determinou o bloqueio da remuneração de Eduardo Bolsonaro como deputado federal. Moraes ainda restringiu o acesso do 03 de Bolsonaro à conta corrente e ao pix dele.

Colaborou Maria Luiza Santos, especial para O POVO