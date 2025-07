Girão confirma conversas com o PL para concorrer ao governo

Foto: Samuel Setubal DEPUTADO Luiz Gastão

O senador Eduardo Girão deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo do Ceará pelo Partido Liberal. Segundo Girão, a relação entre ele e o PL é favorável e existe alinhamento de ideias, mas ainda não é tempo de decidir sobre as eleições de 2026. Girão, porém, confirmou as conversas com o futuro presidente do PL.

"Tenho conversado com o André Fernandes, meu colega de Congresso e que tem demonstrado coragem e determinação nas boas pautas para o Ceará. Ainda estamos há um ano das convenções partidárias, quando realmente serão definidas as candidaturas e eventuais mudanças partidárias . Estamos trabalhando e tudo será definido no tempo certo", afirmou.

A coluna também conversou com integrantes do PL no estado, que confirmaram os diálogos para que Girão seja o cabeça-de-chapa do partido na candidatura ao governo. A articulação, contudo, precisa ser aprovada pela executiva nacional do partido. A ideia é esperar o fim do imbróglio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal para entrar no assunto.

Para Girão, uma coisa é certa: a centro-direita e a direita cearense precisam ir para 2026 unida. "Creio que já é chegada a hora da centro-direita liderar uma nova forma de governar o Ceará, com boas práticas de gestão, baseadas em eficácia no enfrentamento ao crime, no olhar humano para combater a pobreza, com menos impostos para geração de empregos e oportunidades, a partir do respeito ao dinheiro de quem paga impostos", avaliou.

PL de Gastão vai regular serviços por aplicativo

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), pretende regulamentar os serviços de transporte e entrega por aplicativos. A proposta estabelece direitos e deveres para os trabalhadores e os usuários dos serviços por meio de contrato escrito com as plataformas digitais.

O texto muda a regra dos serviços e trata das responsabilidades das plataformas, de usuários e trabalhadores. Luiz Gastão destacou que, como não há lei para esse cenário, existe necessidade de mudança. "A ideia é garantir dignidade e equilíbrio a uma atividade essencial, sem sufocar a inovação tecnológica", disse.

O texto, agora, será analisado por uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados após o recesso parlamentar. O colegiado terá 19 deputados titulares e 19 suplentes.

Dayany comemora ato de Lula

O presidente Lula sancionou, sem vetos, o Projeto de Lei 3010/2019, de autoria da Deputada Dayany Bittencourt (União-CE). O texto reconhece os pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência (PcD). A proposta tem como objetivo garantir os direitos da população que sofre os transtornos da doença crônica, como dores generalizadas e hipersensibilidade.

Segundo Dayany, a Lei traz reconhecimento para os pacientes, algo que é motivo de comemoração. "Estamos falando de milhares de pessoas que até hoje convivem com a dor sem qualquer respaldo legal. Agora, elas têm seus direitos assegurados", afirmou a deputada.

A partir de janeiro de 2026, quem tem fibromialgia pode ter acesso a auxílio-doença, prioridade em serviços públicos e privados, aposentadoria por invalidez, vagas reservadas, isenção de impostos para a compra de veículos adaptados e outros direitos. (Colaborou Maria Luiza Santos)