PL defende Pátria e Liberdade, mas nem tanto

No dia 22 de julho, em meio às medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Jair Bolsonaro, o PL fez um ato em apoio ao ex-presidente. A iniciativa, porém, foi ofuscada pelo deputado Delegado Caveira. No meio do pronunciamento, ele levantou uma bandeira com o nome de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos que acabara de anunciar uma taxa de 50% para produtos brasileiros que entrarem em território norte-americano.

No mesmo dia, os deputados do partido conversaram com Caveira, que pediu desculpas. O pedido, porém, não foi pela bandeira, mas pela repercussão negativa. Não houve qualquer punição ao parlamentar.

Nove dias depois, a sigla expulsou do partido o deputado Antônio Carlos Rodrigues. O parlamentar, crítico do PL da Anistia, elogiou Alexandre de Moraes e criticou Trump. "O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos", disse Rodrigues, que foi expulso do partido pela afirmação feita.

Suposto baluarte da defesa da liberdade de expressão e da pátria, o PL não puniu quem reverenciou Trump após o tarifaço e expulsou do partido quem criticou o norte-americano. A ideia de Pátria e Liberdade está distorcida.

Guimarães comemora recuperação

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, está internado há uma semana, desde que fez cirurgia no coração. Ele segue no hospital Sírio Libanês, onde se recupera do procedimento cirúrgico, mas com evolução positiva. Ele conversa normalmente, mas segue monitorado pela equipe médica.

Durante o fim de semana, ele conversou com a coluna sobre o período de recuperação. "Semana de boa recuperação. A recuperação é longa, mas está indo bem. Outra coisa: estou contente com o conjunto de manifestações nesses dias: deputados, ministros, prefeitos e prefeitas e dirigentes do PT do país inteiro. Como eu sou querido!", afirmou o deputado, aos risos.

Guimarães será substituído na função de líder por Alencar Santana (PT-SP) enquanto se recupera.

Jade Romero irá participar do encontro ordinário do Consórcio Nordeste Crédito: FÁBIO LIMA

Jade Romero representa o Ceará no Consórcio Nordeste

Nesta terça-feira, o Consórcio Nordeste se reúne para encontro ordinário, em Brasília. Em pauta, o impacto do tarifaço de Donald Trump nos estados da região. O governador Elmano de Freitas não vai poder comparecer à reunião. Ainda envolvido com o plano de contingência do estado, Elmano vai ficar em Fortaleza para concluir as tratativas com empresários e com o Governo Federal.

Quem vem para a capital representar o Ceará no encontro é a vice-governadora Jade Romero. Na bagagem, Jade vai trazer a proposta para que os estados da região comprem o pescado cearense para oferecê-lo na merenda escolar.

Congresso Nacional retoma trabalhos nesta semana

Eu nunca vi um julho tão agitado. É operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, tarifaço, múltiplas entrevistas de Lula, pronunciamento em cadeia nacional… A tranquilidade dos recessos parlamentar e judiciário não chegou a Brasília. Muito pelo contrário: foram 15 dias de muito trabalho por aqui.

Pois bem, como se não bastasse, o Congresso Nacional volta com tudo nesta semana. Só para agosto, as pautas previstas são: aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil; ampliação da licença paternidade para 15 dias; a taxação BBB (bancos, bilionários e bets) e as possíveis cassações de Carla Zambelli e Gláuber Braga.