Alcolumbre ‘tranca’ oposição no plenário do Senado

Foto: João Paulo Biage Deputados de oposição ficaram na mesa diretora de esparadrapo na boca

A oposição, em manobra para tentar beneficiar Jair Bolsonaro, obstruiu os trabalhos no Congresso Nacional. Durante a tarde desta terça-feira, os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não funcionaram. Deputados e senadores bolsonaristas ocuparam as mesas diretoras para que os presidentes das casas, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, não ocupassem seus lugares.

“Vamos obstruir no Senado e na Câmara. Ocupamos as mesas e vamos obstruir as sessões. Já temos cinco senadores na mesa do Senado e cinco deputados na mesa da Câmara. É uma medida extrema, nós sabemos disso, mas eu, como líder de Oposição, não consigo interlocução com o presidente Davi Alcolumbre, e isso é um desrespeito”, afirmou o líder dos opositores no Congresso Nacional, Rogério Marinho.

Na Câmara, não houve o que fazer. Como houve sessão solene, o plenário esteve aberto durante todo o dia. Assim que a sessão em homenagem à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) terminou, os bolsonaristas lotearam a mesa. Eles usaram fitas para tapar boca e olhos, sinalizando que não possuem liberdade de expressão.

Hugo Motta reclamou da manobra, tida por ele como chantagem. Ele falou até em sequestro da presidência e ficou estarrecido com a afirmação de Altineu Côrtes de que vai pautar o PL da Anistia assim que ele viajar para fora do país.

No Senado, o caso foi diferente. Como a Casa não teve sessões pela manhã, só os parlamentares conseguiram entrar. Com isso, foi impossível fazer imagens dos senadores na mesa diretora. A interlocutores, Davi Alcolumbre disse que deixaria o plenário trancado para evitar a espetacularização da obstrução.

Os senadores trancados foram Damares Alves, Magno Malta, Eduardo Girão, Jorge Seif e Carlos Portinho. Enquanto isso, Davi Alcolumbre ficou na Residência Oficial do Senado, mas emitiu nota classificando a ocupação como antidemocrática. “A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabiliza o funcionamento do Parlamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, afirmou. As sessões do Senado só devem ser retomadas nesta quarta-feira.