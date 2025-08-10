Cid, Eunício e Moses são os parlamentares mais influentes do Ceará

Foto: LEONARDO SÁ/SENADO ￼CONGRESSO Nacional

A publicação impressa mais tradicional do estado, o Anuário do Ceará, traz uma reviravolta daquelas na edição 2024-2025. No ranking influência da bancada cearense no Congresso Nacional, Cid Gomes (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Moses Rodrigues (União) ficaram empatados. Campeão das duas últimas edições, o líder do Governo, José Guimarães, caiu para a 4ª posição e, pela primeira vez na legislatura, não integra o pódio.

Cid já é figurinha carimbada, mas aumentou a votação do ano passado, quando recebeu 6 votos. Eunício também teve ascensão: foram 3 votos a mais desde a última edição. Agora, Moses Rodrigues, quase triplicou o número de indicações: saiu de 3 para 8 em 12 meses. Por trás disso está a federação União Progressista: Moses deve assumir a presidência estadual do grupo no dia 19 deste mês.

Outra novidade é a queda de José Guimarães, que perdeu 3 votos de 2024 para 2025. Ele contou com 9 indicações por dois anos consecutivos. Este ano, teve apenas 6 votos. O 5º mais votado foi Mauro Benevides Filho, com 5.

Todos os parlamentares - 22 deputados federais e 3 senadores - foram convidados a participar. Pela regra, os votos são secretos e cada um pode indicar três nomes. É proibido votar em si mesmo. O lançamento do Anuário do Ceará será no dia 25 de agosto.

Confira a lista:

1º Cid Gomes (PSB) - 8 votos

1º Eunício Oliveira (MDB) - 8 votos

1º Moses Rodrigues (União) - 8 votos

2º José Guimarães (PT) - 6 votos

3º Mauro Benevides (PDT) - 5 votos

4º Domingos Neto (PSD) - 3 votos

5º André Fernandes (PL) - 2 votos

5º Augusta Brito (PT) - 2 votos

5º Danilo Forte (União) - 2 votos

5º Eduardo Girão (Novo) - 2 votos

5º Luiz Gastão (PSD) - 2 votos

5º Luizianne Lins (PT) - 2 votos

6º André Figueiredo (PDT) - 1 voto

6º José Airton (PT) - 1 voto

6º Júnior Mano (PSB) - 1 voto

6º Yuri do Paredão (MDB) - 1 voto



Quem são os "cabeças" do Ceará

Por falar em influência, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou a lista dos 100 "Cabeças do Congresso Nacional" em 2025. Ao todo, sete deputados cearenses entraram na lista. São eles, em ordem alfabética: André Figueiredo (PDT), Danilo Forte (União), Domingos Neto (PSD), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Luiz Gastão (PSD) e Moses Rodrigues (União).

Moses Rodrigues e Domingos Neto entraram na lista pela primeira vez. Moses é o coordenador da bancada cearense, chegou a ser cogitado no Ministério das Comunicações e é o relator do Plano Nacional de Educação (PNE). Já Domingos foi corregedor da Câmara dos Deputados e é um dos nomes de confiança do PSD na Casa.

André Figueiredo, Danilo Forte, Eunício Oliveira, José Guimarães e Luiz Gastão já são nomes 'comuns' na lista. André já integrou o grupo 14 vezes - mesmo número de Guimarães. Eunício, 13; Danilo, 3; e Gastão, 2; fecham a lista dos parlamentares cearenses com maior destaque, segundo o Diap.

Os 'cabeças' são os parlamentares capazes de conduzir debates, votações, negociações e articulações dentro da Câmara e do Senado. (Colaborou Maria Luiza Santos)



