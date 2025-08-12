Camilo, Elmano, eu e o medo do adversário

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Como se fosse ensaiado, como se tivessem treinado, o ministro e o governador repetiram o mesmo discurso
Segunda-feira, Palácio do Planalto. O presidente Lula entrega o Prêmio MEC, criado pelo Ministério da Educação, para reconhecer os esforços na educação. O Ceará foi destaque: 4 troféus para o estado e 11 no total.
Pauta boa, Elmano sai do elevador feliz para dar entrevista. Na ocasião, ele exaltou o trabalho continuado no estado, que teve início com Cid Gomes, passou por Camilo e chegou nele. Até que um chato (eu) faz a pergunta indesejada. "E o Ciro como candidato ao governo pelo PSDB?"
Elmano engoliu seco, sorriu amarelo, fez um pequeno prólogo antes de lacrar. "Adversário não se escolhe, se enfrenta", cravou.
Subi as escadas na esperança de encontrar Camilo Santana. O ministro chegava para tirar fotos com os premiados. Esperei. Virei o fotógrafo para que o profissional participasse da foto dos servidores do ministério.