Janaína vai à justiça contra Ciro pela 4ª vez

Foto: Reprodução/TV Senado Prefeita e ex-senadora Janaína Farias

Em reunião política tímida na última semana, o possível candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, voltou a atacar e ofender a prefeita de Crateús, Janaína Farias. Ciro, que já chamou Janaína de 'cortesã', a desclassificou, novamente. Desta vez, sem usar a palavra, mas com uma frase ainda mais agressiva.

Nas redes sociais, a prefeita de Crateús condenou a ofensa reiterada. "Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente", escreveu.

À coluna, Janaína afirmou que vai buscar à justiça pela quarta vez contra Ciro Gomes. Atualmente, tramitam 2 processos em Brasília e 1 em Fortaleza, todos pelos ataques proferidos pelo pré-candidato. Em um deles, que está na Vara Cível, Ciro foi condenado a pagar R$ 30 mil reais a cada vez que voltar a ofender Janaína. Ele recorreu, mas, caso a justiça dê ganho de causa à ex-senadora, ele terá que indenizá-la em R$ 120 mil reais.

"Eu já passei para os advogados, que vão analisar. Acho que vai ser inserido no processo que está em andamento na Zona Eleitoral de Fortaleza", apontou Janaína

Guimarães não vai judicializar

Se Janaína levará o caso à justiça, o líder do Governo, José Guimarães, não pretende fazer o mesmo. Questionado pela coluna se vai ingressar com ação contra Ciro Gomes, Guimarães rejeitou a possibilidade e questionou. "Vale a pena?", perguntou o líder. Ciro Gomes chamou Guimarães de 'homem da cueca que quer se candidatar ao Senado'.

Girão será titular em CPMI do INSS

O senador Eduardo Girão foi designado pelo Bloco Vanguarda para compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os descontos indevidos em folhas de pagamentos de pensionistas e aposentados pelo INSS. Até agora, Girão é o único cearense confirmado no colegiado.

A CPMI do INSS será instalada nesta semana e terá o senador Omar Aziz como presidente e o deputado Ricardo Ayres como relator.

Elmano com moral

Durante as negociações sobre as medidas do Plano Brasil Soberano, o governador Elmano de Freitas foi figura ativa. Em três oportunidades, ele se reuniu com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para articular o plano de compras governamentais de alimentos.

O movimento foi bem visto no Palácio do Planalto. No dia do lançamento do plano de contingenciamento, Elmano foi citado por Fernando Haddad e elogiado por Geraldo Alckmin. A proatividade também foi bem-vista pelo presidente Lula, que quer ampliar a ação.



