Advogados de Heleno e Nogueira confessam por Bolsonaro

Foto: Gustavo Moreno/STF Segundo dia de julgamento terminou ainda no início da tarde, com o fim da sustentação oral da defesa dos réus na ação penal 2668

As estratégias adotadas pelas defesas no segundo dia de julgamento da ação penal 2668, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, foram mais bem-sucedidas que as feitas no dia 1. Os advogados de Augusto Heleno, Matheus Milanez, e de Paulo Sérgio Nogueira, Andrew Farias, não rejeitaram a ideia de que houve discussões por uma tentativa de ruptura institucional. Eles, apenas, tiraram os clientes da cena do crime.

Matheus Milanez explora afastamento de Heleno e Bolsonaro

O advogado (faminto) Matheus Milanez virou meme durante todo o processo de apuração e depoimentos da Ação Penal do Golpe (AP 2668). Ávido por estacionamento e alimentação, ele protagonizou questionamentos a Alexandre de Moraes para fazer refeições e usar a garagem do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira, contudo, ele foi bem demais no julgamento.

Munido de um pen drive com um arquivo de 117 slides, ele explorou o afastamento do cliente dele, Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Milanez não rejeitou que houve tentativa de golpe, mas tentou afastar Heleno do grupo golpista. “O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo, mas o afastamento é comprovado. Houve um afastamento da cúpula decisória”, afirmou o advogado.

Andrew Farias alegou que o ministro tentou demover ideia golpista

O advogado Andrew Farias, representante do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, também não negou o golpe, mas foi além: Andrew implicou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro ao dizer que Nogueira tentou demover de Bolsonaro a ideia de golpe de Estado.

Segundo Andrew, Paulo Sergio Nogueira não procurou os comandantes das forças para tentar a ruptura institucional e, ao mostrar um depoimento dado pelo ex-comandante da Aeronáutica, Baptista Junior, mostrou que Nogueira não tentou forçá-lo a participar do plano golpista.

